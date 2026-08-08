Otajonov obtient un combat pour le titre : son adversaire vient du Tadjikistan

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Otajonov obtient un combat pour le titre : son adversaire vient du Tadjikistan

prévu le 5 septembre à Tachkent OCTAGON 91 s’est enrichi d’un nouveau combat à enjeu lors du tournoi. La ligue a annoncé le deuxième combat principal, le co-main event, au cours duquel l’Ouzbek Suhrobbek Otajonov disputera la ceinture de champion dans l’octogone.

Son adversaire sera le Tadjik Amirxon Atoxonov. Le duel à la Humo Arena ne sera donc pas un simple combat de classement : le vainqueur remportera la ceinture OCTAGON.

Otajonov obtient sa chance pour le titre

Selon l’annonce de la ligue, Suhrobbek Otajonov aura l’occasion de consolider sa position parmi les premiers du classement de sa catégorie lors d’un combat pour le titre.

Sur le profil officiel d’OCTAGON, le bilan professionnel du combattant ouzbek de 29 ans est de 8 victoires et 2 défaites . Trois de ses victoires ont été obtenues par soumission, deux par KO ou TKO, et trois à la décision des juges. Le site de la ligue classe actuellement Otajonov deuxième chez les moins de 61,2 kg.

Ces statistiques montrent qu’Otajonov ne dépend pas d’un seul registre : il est capable de terminer un combat aussi bien debout qu’au sol.

Atoxonov ne sera pas un adversaire facile

Amirxon Atoxonov est l’un des combattants tadjiks les plus expérimentés de l’OCTAGON.

Le bilan officiel de cet athlète de 28 ans est de 6 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Cinq de ses victoires ont été remportées à la décision des juges. Cela montre qu’Atoxonov est capable de maintenir un rythme élevé sur la distance et qu’il privilégie les combats tactiques.

C’est pourquoi l’une des principales missions d’Otajonov sera d’empêcher son adversaire d’imposer son propre rythme.

Le duel Ouzbékistan-Tadjikistan s’enrichit d’une ceinture

L’un des éléments qui ajoutent de l’intrigue à ce combat est l’affrontement pour le titre entre les représentants de deux pays voisins.

Asie centrale Dans les compétitions de MMA en Asie centrale, les affrontements entre combattants ouzbeks et tadjiks suscitent généralement un vif intérêt. Cette fois, l’enjeu est encore plus élevé : au terme d’un scénario potentiel en cinq rounds, un nouveau champion sera couronné.

Pour Otajonov, une victoire pourrait devenir l’un des plus grands succès de sa carrière. Atoxonov, lui, vise à battre le combattant local à Tachkent et à ramener la ceinture au Tadjikistan.

Otajonov obtient un combat pour le titre : son adversaire vient du Tadjikistan

OCTAGON 91 aura lieu à la Humo Arena

La ligue OCTAGON a confirmé que le 91e tournoi se tiendra le 5 septembre à la Humo Arena de Tachkent . La carte du tournoi comprendra également d’autres combats entre des combattants ouzbeks et tadjiks.

Le duel Otajonov-Atoxonov a été désigné comme le deuxième combat principal de la soirée.

Il ne reste désormais qu’une seule grande question : Suhrobbek Otajonov, qui entrera dans l’octogone pour la ceinture devant son public, parviendra-t-il à décrocher le titre à Tachkent ?

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Suhrobbek OtajonovAmirxon AtoxonovTachkentHumo ArenaOCTAGON
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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