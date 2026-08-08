La dernière mise à jour majeure annoncée pour les smartphones Galaxy S23

·1·Technologie
La dernière mise à jour majeure annoncée pour les smartphones Galaxy S23

Samsung, poursuivant sa politique logicielle destinée aux appareils phares, a officiellement confirmé jusqu’à quelle version les smartphones de la célèbre série Galaxy S23 seront mis à jour. Selon ixbt.com, Android 17 et l’interface One UI 9.0 constitueront la dernière mise à jour logicielle majeure pour les modèles Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra et Galaxy S23 FE, comme l’indique Ixbt.com.

Cette décision revêt une grande importance pour les propriétaires de ces appareils, car ils ne pourront pas passer à la génération suivante du système d’exploitation après cette mise à jour. Cette mesure s’inscrit pleinement dans la stratégie de support à long terme annoncée précédemment par Samsung et permet aux utilisateurs de planifier à l’avance les possibilités futures de leurs smartphones.

Historique et étapes des mises à jour

Rappelons que tous les modèles de la série Galaxy S23 ont été lancés en 2023 et fonctionnaient initialement sous Android 13 avec le logiciel One UI 5.1. Le fabricant avait alors promis de fournir quatre mises à jour majeures du système d’exploitation pour ces appareils. À ce jour, l’essentiel de cette promesse a été tenu : les utilisateurs ont déjà reçu les trois premières mises à jour majeures.

Actuellement, les smartphones de cette série fonctionnent avec l’interface One UI 8.5 basée sur Android 16 QPR2. Selon le calendrier prévu, Android 17 constituera la dernière étape pour ces appareils. Même après l’installation de cette dernière mise à jour majeure, les propriétaires devraient continuer à recevoir des correctifs de sécurité pendant un certain temps, mais la mise à niveau vers Android 18 ne sera pas proposée sur le plan technique.

SamsungGalaxy S23Android 17One UITechnologies
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

OpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéOpenAI suspend ses travaux sur le modèle Astra pour des raisons de sécuritéAujourd'hui, 03:50Une immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineUne immense éolienne offshore de 16 MW entre en service en ChineAujourd'hui, 03:26Rippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleRippling présente un outil de contrôle des dépenses liées à l’intelligence artificielleAujourd'hui, 02:50De graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révéléesDe graves vulnérabilités de la cybersécurité polonaise révéléesAujourd'hui, 02:29Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Sony remet en vente ses légendaires écouteurs WH-1000XM4Aujourd'hui, 02:27Wacom Movinkpad 11 : une tablette abordable pour les créateurs numériquesWacom Movinkpad 11 : une tablette abordable pour les créateurs numériquesAujourd'hui, 02:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées