La dernière mise à jour majeure annoncée pour les smartphones Galaxy S23

Samsung, poursuivant sa politique logicielle destinée aux appareils phares, a officiellement confirmé jusqu’à quelle version les smartphones de la célèbre série Galaxy S23 seront mis à jour. Selon ixbt.com, Android 17 et l’interface One UI 9.0 constitueront la dernière mise à jour logicielle majeure pour les modèles Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra et Galaxy S23 FE, comme l’indique Ixbt.com.

Cette décision revêt une grande importance pour les propriétaires de ces appareils, car ils ne pourront pas passer à la génération suivante du système d’exploitation après cette mise à jour. Cette mesure s’inscrit pleinement dans la stratégie de support à long terme annoncée précédemment par Samsung et permet aux utilisateurs de planifier à l’avance les possibilités futures de leurs smartphones.

Historique et étapes des mises à jour

Rappelons que tous les modèles de la série Galaxy S23 ont été lancés en 2023 et fonctionnaient initialement sous Android 13 avec le logiciel One UI 5.1. Le fabricant avait alors promis de fournir quatre mises à jour majeures du système d’exploitation pour ces appareils. À ce jour, l’essentiel de cette promesse a été tenu : les utilisateurs ont déjà reçu les trois premières mises à jour majeures.

Actuellement, les smartphones de cette série fonctionnent avec l’interface One UI 8.5 basée sur Android 16 QPR2. Selon le calendrier prévu, Android 17 constituera la dernière étape pour ces appareils. Même après l’installation de cette dernière mise à jour majeure, les propriétaires devraient continuer à recevoir des correctifs de sécurité pendant un certain temps, mais la mise à niveau vers Android 18 ne sera pas proposée sur le plan technique.