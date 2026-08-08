Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !

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Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !

L’étape suivante de la prestigieuse série Grand Chess Tour, disputée à Saint-Louis, aux États-Unis, avec la participation des 10 meilleurs grands maîtres du monde, s’est achevée. Le tournoi, doté de 200 000 dollars américains, a vu le grand maître ouzbek Javohir Sindarov réaliser une belle performance.

Lors de la dernière journée, les joueurs se sont affrontés lors de 9 rondes supplémentaires de blitz (échecs rapides).

Le champion désigné à l’issue de la partie finale

La lutte pour le premier prix est restée très serrée jusqu’aux dernières minutes. L’Indien Rameshbabu Praggnanandha et le joueur qui occupait la deuxième place, Javohir Sindarov se sont affrontés dans la dernière partie, qui a déterminé le champion.

Dans une partie intense et disputée sans concession, un match nul a été enregistré :

  • 1re place : Rameshbabu Praggnanandha (Inde) — 23,5 points

  • 2e place : Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 22 points (deuxième place en solo)

  • 3e place : Wesley So (États-Unis) — 20,5 points

Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !

Comment les prix ont-ils été répartis ?

À l’issue du tournoi, le vainqueur et les joueurs classés aux premières places ont été récompensés comme suit :

Joueur

Pays

Classement

Prix ($)

Rameshbabu Praggnanandha

Inde

1re place

50 000 $

Javohir Sindarov

Ouzbékistan

2e place

40 000 $

Wesley So

États-Unis

3e place

30 000 $

Evonder Liang

États-Unis

10e place

7 000 $

Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !

Le top 10 : qui a participé au tournoi ?

Le tournoi de Saint-Louis a réuni les meilleurs joueurs d’échecs du monde : Javohir Sindarov (Ouzbékistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Evonder Liang (tous des États-Unis), Vincent Keymer (Allemagne), Anish Giri, Jorden van Foreest (Pays-Bas) et Rameshbabu Praggnanandha (Inde).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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