Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !

L’étape suivante de la prestigieuse série Grand Chess Tour, disputée à Saint-Louis, aux États-Unis, avec la participation des 10 meilleurs grands maîtres du monde, s’est achevée. Le tournoi, doté de 200 000 dollars américains, a vu le grand maître ouzbek Javohir Sindarov réaliser une belle performance.

Lors de la dernière journée, les joueurs se sont affrontés lors de 9 rondes supplémentaires de blitz (échecs rapides).

Le champion désigné à l’issue de la partie finale

La lutte pour le premier prix est restée très serrée jusqu’aux dernières minutes. L’Indien Rameshbabu Praggnanandha et le joueur qui occupait la deuxième place, Javohir Sindarov se sont affrontés dans la dernière partie, qui a déterminé le champion.

Dans une partie intense et disputée sans concession, un match nul a été enregistré :

1re place : Rameshbabu Praggnanandha (Inde) — 23,5 points

2e place : Javohir Sindarov (Ouzbékistan) — 22 points (deuxième place en solo)

3e place : Wesley So (États-Unis) — 20,5 points

Comment les prix ont-ils été répartis ?

À l’issue du tournoi, le vainqueur et les joueurs classés aux premières places ont été récompensés comme suit :

Joueur Pays Classement Prix ($) Rameshbabu Praggnanandha Inde 1re place 50 000 $ Javohir Sindarov Ouzbékistan 2e place 40 000 $ Wesley So États-Unis 3e place 30 000 $ Evonder Liang États-Unis 10e place 7 000 $

Le top 10 : qui a participé au tournoi ?

Le tournoi de Saint-Louis a réuni les meilleurs joueurs d’échecs du monde : Javohir Sindarov (Ouzbékistan), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Evonder Liang (tous des États-Unis), Vincent Keymer (Allemagne), Anish Giri, Jorden van Foreest (Pays-Bas) et Rameshbabu Praggnanandha (Inde).

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