Andrey Fyodorov explique comment stopper le Portugal

L'éminent footballeur et entraîneur ouzbek Andrey Fyodorov a partagé ses réflexions sur la participation de notre équipe nationale à la Coupe du Monde 2026 et sur le match crucial à venir contre le Portugal.

Lors d'un entretien avec des journalistes russes, l'expert a souligné que chaque joueur de l'effectif portugais peut représenter un danger sérieux. Selon lui, surveiller un ou deux joueurs vedettes ne suffira pas.

« Il faut se méfier de chaque joueur. Ce sera un match et un défi totalement différents. Chacun de leurs représentants peut prendre une décision inattendue. On n'appelle pas le Portugal les "Brésiliens d'Europe" pour rien », a déclaré Fyodorov.

En effet, l'équipe du Portugal est composée de joueurs de haut niveau évoluant dans les meilleurs clubs d'Europe. L'équipe a la capacité de mettre la pression sur l'adversaire grâce à des passes courtes, une technique individuelle et des attaques rapides.

Malgré cela, Fyodorov n'exclut pas la possibilité pour l'Ouzbékistan de prendre un point lors de cette rencontre. Pour ce faire, les « Loups Blancs » doivent maintenir le football discipliné montré contre la Colombie et, surtout, ne pas encaisser de but en début de match.

« J'ai le sentiment que si l'Ouzbékistan agit avec autant d'ordre que contre la Colombie et ne concède pas de but dès le début, une opportunité de prendre un point apparaîtra », a affirmé l'expert.

Fyodorov a souligné que le nom d'une équipe ou sa force sur le papier ne déterminent pas toujours le résultat final. Le jour du match, certains joueurs peuvent ne pas être dans leur forme habituelle ou ne pas se sentir bien.

De plus, la météo, l'état du terrain, l'heure du coup d'envoi et la préparation psychologique des joueurs ce jour-là jouent également un rôle majeur.

« Nous parlons d'une équipe très forte. Mais le jour du match, quelqu'un peut ne pas être en forme ou se sentir mal. Tout se décidera sur le terrain. On ne peut pas ignorer des facteurs comme la météo et l'état de la pelouse », a ajouté Fyodorov.

Au cours de l'entretien, on l'a également interrogé sur les chances de l'Ouzbékistan de sortir de groupe. Selon le nouveau format, certains troisièmes de groupe peuvent également accéder aux play-offs. Fyodorov pense que cet objectif est réalisable.

Cependant, le match nul du Portugal contre la République démocratique du Congo lors de la première journée a compliqué la situation de l'Ouzbékistan, car les Portugais auront désormais un besoin encore plus pressant de gagner lors de la deuxième journée.

« Bien sûr, sortir du groupe est le véritable objectif. Mais le nul du Portugal contre la RD Congo a rendu notre tâche un peu plus difficile. L'Ouzbékistan attend désormais deux matchs très difficiles », a-t-il déclaré.

Selon l'expert, un football esthétique et plaisant pour les supporters ne suffira plus à l'équipe nationale. Des résultats concrets et des points sont nécessaires pour envisager la phase suivante.

Dans ce contexte, le savoir-faire de l'entraîneur Fabio Cannavaro sera primordial. Préparer mentalement les joueurs face à un géant comme le Portugal, choisir la bonne tactique et effectuer les changements nécessaires durant le match sont cruciaux.

« C'est ici que le talent de l'entraîneur devient prioritaire. La question principale sera la manière dont il motive les joueurs et le type de football qu'il choisira face à une équipe aussi forte. Il est difficile de faire des prédictions pour le moment », a dit Fyodorov.

Néanmoins, le match historique de débuts contre la Colombie a éveillé l'espoir de l'expert. Bien que l'Ouzbékistan ait perdu 1-3, l'équipe a montré un football courageux et actif, surtout en seconde période.

Fyodorov a exprimé sa conviction que les « Loups Blancs » ont la capacité d'atteindre le tour suivant et s'est dit prêt à soutenir l'équipe à tout moment.

« En regardant le match contre la Colombie, je vois que nous avons des chances. Du moins, je l'espère. Qu'ils jouent à 5h00 du matin ou à 3h00 du matin, je veux que l'Ouzbékistan accède au tour suivant et je suis prêt à ne pas dormir pour cela », a conclu Andrey Fyodorov.

Toute l'attention est désormais portée sur le match contre le Portugal. L'adversaire peut être favori, mais en Coupe du Monde, chaque résultat se décide durant les 90 minutes sur le terrain.