Un système de suivi des transports fonctionnant sans GPS ni Internet mobile a été créé

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Un système de suivi des transports fonctionnant sans GPS ni Internet mobile a été créé

Un système local de positionnement a été développé pour suivre sans interruption les déplacements des transports publics, même lorsque la navigation par satellite est limitée et en présence de perturbations radioélectroniques. Selon ixbt.com, le service de presse de la société GLONASS l’a annoncé. La nouvelle technologie a été créée sur la base du système d’information public ERA-GLONASS et vise à montrer aux passagers les déplacements réels des bus et des trolleybus en temps réel. Ixbt.com rapporte cette information.

Phase de test et premières destinations

Le premier projet pilote destiné à tester cette technologie en conditions réelles devrait commencer le 1er septembre 2026 dans l’oblast de Kalouga. Dans un premier temps, le système sera testé sur trois lignes de la ville de Kalouga. À l’avenir, cette solution pourrait servir non seulement à surveiller les transports publics, mais aussi les véhicules municipaux et les véhicules des services d’urgence.

Le nouveau système permet de déterminer précisément la position des véhicules, même dans les zones où le GPS et l’Internet mobile fonctionnent de manière instable. Selon les spécialistes, il s’agit d’une étape importante pour renforcer la sécurité et la fiabilité de la logistique des transports urbains.

Mécanisme de fonctionnement de la technologie

Le système repose sur des solutions techniques spéciales et enregistre automatiquement les déplacements des véhicules :

  • des balises spéciales associées aux coordonnées des itinéraires sont installées à proximité des arrêts ;
  • des identifiants spéciaux sont placés dans les bus et les trolleybus ;
  • lorsqu’un véhicule approche d’un arrêt, le système enregistre sa position ;
  • les données sont transmises aux plateformes de régulation, aux services municipaux et aux applications cartographiques.
L’échange de données s’effectue via un canal sécurisé utilisant l’infrastructure ERA-GLONASS. Cela garantit la continuité du service, même lorsque l’accès à l’Internet mobile est limité.

Les équipements installés aux arrêts fonctionnent de manière totalement autonome. Selon le plan du projet, ils sont conçus pour fonctionner sans interruption pendant cinq ans et sont fabriqués entièrement à partir de composants et de logiciels locaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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