Ceva Logistics victime d’une cyberattaque qui a touché des réseaux dans le monde entier

Ceva Logistics, l’un des principaux géants mondiaux du transport et de la logistique, a été la cible d’une cyberattaque. Selon TechCrunch, cet incident de cybersécurité a gravement perturbé les activités d’au moins huit entrepôts en Europe et provoqué des interruptions dans le transport de marchandises à travers le continent. L’incident a affecté non seulement les systèmes internes de l’entreprise, mais aussi de nombreux grands réseaux de distribution, institutions financières et même les clients de géants du jeu vidéo utilisant ses services. Techcrunch.com rapporte cette information.

Selon la publication spécialisée FreightWaves, la cyberattaque a commencé le 29 juillet de cette année. Basée en France, Ceva possède plus d’un millier d’entrepôts dans le monde et joue un rôle essentiel dans la livraison des produits de grands fabricants jusqu’au domicile des consommateurs. La perturbation des services de ce géant, qui a généré 18,3 milliards de dollars de revenus en 2025, a une nouvelle fois mis en évidence les graves vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Une fuite de données provoquée par la cyberattaque

L’attaque contre les systèmes de Ceva Logistics n’a pas seulement retardé les opérations logistiques : elle a également entraîné le vol d’un important volume de données personnelles. Plusieurs entreprises partenaires utilisant les services de Ceva ont confirmé que les informations personnelles de leurs clients étaient tombées entre les mains de pirates. Les hackers ont réussi à obtenir les noms complets, adresses personnelles, numéros de téléphone et adresses e-mail utilisés pour traiter les commandes.

Ces dernières années, les géants du transport et de la logistique sont devenus des cibles privilégiées des cybercriminels. Ceux-ci cherchent notamment à contrôler le flux de marchandises physiques en obtenant l’accès aux cargaisons et aux conteneurs stockés dans les entrepôts. L’incident impliquant Ceva montre à quel point il est important de renforcer la cybersécurité des réseaux de transport.

Les dommages causés aux entreprises mondiales

À la suite de l’incident, le géant néerlandais de la vente au détail en ligne bol a annoncé sur son site que des hackers avaient accédé aux systèmes de son partenaire logistique Ceva et a averti ses clients. L’entreprise a indiqué que la fuite de données pourrait entraîner des retards de livraison et l’annulation de certains achats. De Bijenkorf, un autre grand magasin de luxe néerlandais historique, a également confirmé dans les médias locaux des problèmes similaires et l’allongement des délais de livraison.

L’ampleur de cette cyberattaque était également bien plus importante et a touché des entreprises d’autres secteurs :

Le célèbre club de football néerlandais Ajax

Le géant bancaire ING

La marque de lunettes Ace & Tate

Le géant du jeu vidéo Valve

Valve, l’un des géants de l’industrie du jeu vidéo, a informé ses clients qu’elle avait découvert le 7 août que des données avaient été dérobées dans les systèmes de Ceva. Selon un message publié sur Reddit, les informations personnelles des clients ayant acheté du matériel Steam étaient en danger. Comme Ceva conservait les données de livraison des clients pendant 90 jours après une commande, de nombreux acheteurs ont été touchés.

Le représentant de Valve, Doug Lombardi, n’a pas répondu à la demande de commentaire concernant l’incident. Les entreprises concernées et les experts en sécurité prennent actuellement des mesures urgentes pour limiter les conséquences de la cyberattaque et garantir la sécurité des clients.