Une fusée Long March 7A s’écrase en Chine

Le programme spatial chinois a enregistré un nouvel échec majeur cette année. Selon Ixbt.com, la fusée porteuse Long March 7A, lancée depuis le cosmodrome de Wenchang, dans le sud du pays, a explosé dès les premières minutes du vol. Cet incident pourrait affecter la stabilité du secteur spatial national ces derniers mois. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les informations disponibles, l’accident s’est produit seulement 1 minute et 25 secondes après le décollage de la fusée. Comme la catastrophe est survenue alors que le premier étage du lanceur fonctionnait à plein régime, l’appareil a complètement perdu sa trajectoire et n’a pas pu accomplir sa mission. Il a donc été impossible de placer la charge utile sur l’orbite prévue.

La charge utile reste secrète

Pour l’instant, aucune information officielle n’a été publiée sur la mission de la fusée accidentée ni sur ce qu’elle transportait. Selon les estimations d’experts et d’analystes, cette mission spatiale pourrait avoir eu des objectifs militaires. Toutefois, ces hypothèses ne sont encore étayées par aucune preuve confirmée.

La Chine fournit généralement des informations limitées sur ce type d’échec de lancement et sur ses causes. Les raisons techniques précises de l’accident n’ont donc pas encore été révélées au public, et les spécialistes sont contraints de tirer leurs conclusions uniquement à partir des données de télémétrie disponibles.

Le quatrième accident de 2026

Cet incident constitue le quatrième échec de lancement de l’année pour l’industrie spatiale chinoise. Cela pourrait indiquer l’apparition de certains problèmes systémiques dans le programme spatial du pays, considéré comme l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur.

Rappelons que le dernier accident majeur avant cet incident s’était produit en avril de cette année. La répétition de tels problèmes obligera sans aucun doute les spécialistes chinois à réexaminer sérieusement la sécurité et la fiabilité des technologies de lancement.