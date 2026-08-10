Katalyst ralentit l’appareil spatial et poursuit la mission Swift

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Katalyst ralentit l’appareil spatial et poursuit la mission Swift

Katalyst Space Technologies a réalisé une avancée majeure dans la tentative d’arrêter et de stabiliser le mouvement de l’appareil spatial Link, qui avait perdu le contrôle et était devenu incontrôlable. Selon ixbt.com, les ingénieurs ont réussi à réduire de près de 6 fois la vitesse de rotation du satellite passé en mode d’urgence et poursuivent la mission visant à sauver le célèbre télescope spatial de la NASA. Cette information est rapportée par Ixbt.com.

Rappelons que l’appareil Link a été lancé dans l’espace le 3 juillet de cette année à l’aide d’une fusée Pegasus. Cependant, le 28 juillet, en raison de défaillances techniques, l’appareil est passé en mode de rotation multiaxiale et a complètement perdu son orientation. Au moment de l’incident, son corps tournait à environ 9 degrés par seconde.

Les spécialistes ont réduit cette dangereuse vitesse de rotation à 1,47 degré par seconde en activant l’un des moteurs électriques. Il s’est avéré que cette opération n’avait consommé que très peu de carburant — moins de 100 grammes —, permettant à l’entreprise d’économiser une ressource précieuse pour les opérations futures.

Mise à jour logicielle et prochaines étapes

Actuellement, Link se prépare à l’étape suivante dans sa configuration actuelle. Dans les prochains jours, les ingénieurs de Katalyst prévoient de téléverser à bord de l’appareil une « mise à jour logicielle considérable ». Cette mise à jour devrait permettre de contrôler directement l’orientation de l’appareil dans l’espace et aider les spécialistes à reprendre le contrôle total.

Après cela, l’entreprise compte revenir à son plan de rapprochement avec l’observatoire spatial de rayons X Neil Gehrels Swift Observatory de la NASA. Il convient de souligner que les causes de la perte d’orientation de Link n’ont toujours pas été entièrement élucidées. Après l’incident, il est apparu que deux de ses trois volants d’inertie étaient tombés en panne et que les moteurs du système de contrôle de réaction ne fonctionnaient que partiellement.

Situation critique pour l’observatoire Swift

D’un coût de 30 millions de dollars, cette opération spatiale constitue la première tentative de Katalyst visant à capturer un autre appareil spatial et à modifier son orbite. Pour l’observatoire Swift, âgé de 22 ans, cette mission est une question de vie ou de mort, car il ne peut pas corriger son orbite de manière autonome.

Si Link ne le sauve pas, le télescope quittera inévitablement son orbite à la fin de 2026 ou au début de 2027. Au 9 août, Swift se trouvait légèrement en dessous de l’altitude de 350 kilomètres, et les opérations visant à relever son orbite doivent commencer avant que l’altitude ne tombe sous 300 kilomètres. Cette limite critique ne devrait toutefois pas être franchie avant octobre.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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