L’Atlético de Madrid fait une offre officielle pour Matias Fernández-Pardo

L’Atlético de Madrid a intensifié ses efforts pour recruter le talentueux ailier de Lille Matias Fernández-Pardo et a transmis une offre officielle pour le joueur. Selon les informations de L’Équipe, le grand club espagnol dirigé par Diego Simeone a proposé environ 35 millions d’euros pour le transfert de l’international belge de 21 ans, selon Goal.com.

Désireuse de renforcer davantage son secteur offensif au stade Metropolitano, la direction de l’Atlético cherche à devancer les grands clubs de Premier League. Toutefois, le club français ne se précipite pas pour accepter cette offre. Le président de Lille, Olivier Létang, estimant la valeur du joueur à un montant supérieur, la proposition n’a pas été immédiatement rejetée et des négociations devraient se poursuivre entre les parties.

La concurrence des grands clubs anglais

Cette initiative madrilène pourrait déclencher une véritable bataille sur le marché des transferts. En effet, Arsenal et Liverpool suivent également de près le jeune ailier. Les deux clubs de Premier League surveillent attentivement ses performances afin de renforcer leurs ailes et d’apporter davantage de profondeur à leur effectif. Le premier mouvement sérieux de l’Atlético devrait contraindre les clubs anglais à accélérer leurs propres plans.

Pour l’instant, la position de la direction de Lille reste ferme. La situation autour du joueur devrait encore s’intensifier avant la clôture du mercato, car l’intérêt pour ce jeune talent, déjà remarqué en Ligue des champions, ne cesse de grandir.

La position ferme de Lille

Avant même l’offensive du club espagnol, le président de Lille, Olivier Létang, avait affirmé à plusieurs reprises que le joueur occupait une place importante dans les plans de l’équipe et qu’il était lié au club par un contrat courant jusqu’en 2029. La direction lilloise n’a pas l’intention de laisser partir facilement sa vedette. Dans l’une de ses interviews, Létang a déclaré que le club avait accordé sa confiance au joueur et qu’un échange clair avait eu lieu avec lui au sujet de son avenir.

La progression fulgurante de Matias Fernández-Pardo ces dernières saisons et ses performances dans les compétitions européennes majeures ont encore renforcé sa réputation. Sa maîtrise technique et sa préparation physique pour les matchs de haut niveau ont attiré l’attention des meilleurs recruteurs du continent. Même si l’Atlético a lancé les hostilités, l’intérêt croissant des grands clubs anglais montre que le feuilleton est encore loin de son dénouement.