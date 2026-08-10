Le Paris Saint-Germain proche de conclure le transfert de Ferran Torres

Le Paris Saint-Germain a franchi une étape importante pour renforcer son secteur offensif. Selon les informations de Goal.com et de Marca, le club parisien est entré dans la phase décisive des négociations pour recruter l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres, et un accord officiel entre les deux parties pourrait être annoncé dans les prochains jours, comme le rapporte Goal.com .

Le champion de France a officiellement transmis au club catalan une offre de transfert de 50 millions d’euros pour l’international espagnol. Les négociations entre les dirigeants des deux clubs sont actuellement dans leur phase finale, et il ne reste plus qu’à donner le feu vert à l’accord. La volonté du joueur a également joué un rôle important dans l’accélération de ce transfert.

Les conditions du contrat et les intérêts des parties

D’après les sources, Ferran Torres serait déjà parvenu à un accord avec le Paris Saint-Germain concernant les conditions de son contrat. Le club français prévoit de lui confier un rôle important dans son secteur offensif titulaire. Le contrat actuel du joueur avec le FC Barcelone court jusqu’au 30 juin 2027, mais la durée restante, qui se réduit progressivement, a contribué à maintenir le montant du transfert à un niveau acceptable pour le club parisien.

Le club catalan est quant à lui prêt à vendre l’un de ses attaquants afin d’améliorer sa situation financière et de renouveler son effectif. Les recettes de cette vente devraient être investies par le FC Barcelone dans le recrutement de nouveaux joueurs lors du mercato estival. La direction du PSG souhaite de son côté apporter davantage de qualité et de variété tactique à son secteur offensif grâce à ce transfert.

La phase finale de l’accord

À l’heure actuelle, il ne reste entre les clubs que quelques détails mineurs du contrat et certaines formalités à régler. Pour le Paris Saint-Germain, ce transfert est considéré comme l’une des principales étapes du renforcement de l’effectif avant la saison. Pour Ferran Torres, une expérience en France devrait représenter un nouveau défi majeur dans sa carrière.