Le premier catalogue d’applications concurrent apparaît sur Google Play

Une place de marché alternative appelée Aptoide, spécialisée dans les jeux mobiles, a été lancée sur la boutique officielle Google Play aux États-Unis. Désormais, les utilisateurs Android peuvent télécharger cette plateforme alternative directement depuis la boutique officielle, sans recourir à des sources tierces ni aux services préinstallés par le fabricant de l’appareil. À ce sujet, Ixbt.com rapporte ce qui suit.

Selon ixbt.com, ces changements résultent d’un long litige judiciaire entre Google et Epic Games. En 2024, un tribunal avait contraint Google à ouvrir la plateforme Play Store à d’autres boutiques d’applications concurrentes.

Les parties n’ayant pas réussi à parvenir à un accord lors des procédures d’appel et des discussions ultérieures, cette situation a ouvert la voie juridique au référencement direct de catalogues d’applications alternatifs sur Google Play. Ainsi, une nouvelle étape de la concurrence a commencé sur le marché des applications mobiles.

Les perspectives de diffusion des boutiques alternatives

Auparavant, sur Android, les boutiques tierces n’étaient accessibles qu’après une installation manuelle ou via certains appareils, comme le Galaxy Store sur les smartphones Samsung. Le nouveau mécanisme simplifie considérablement l’accès à ces services pour les utilisateurs.

Pour l’instant, Aptoide est disponible uniquement pour les utilisateurs de Google Play aux États-Unis, tandis que la possibilité de l’installer manuellement dans d’autres pays est maintenue. D’autres grandes plateformes devraient toutefois apparaître ici à l’avenir.

Epic Games Store

Amazon Appstore

Galaxy Store

Selon les spécialistes, d’autres boutiques alternatives populaires pourraient progressivement compléter cette liste. Google avait auparavant annoncé un programme d’enregistrement des boutiques tierces à l’échelle internationale, mais le processus n’a pas encore été pleinement lancé en dehors des États-Unis.