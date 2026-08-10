Jérémie Boga salue le talent de Kerim Alajbegovic

L’attaquant de la Juventus Turin, Jérémie Boga, a partagé son avis sur le style de jeu et les mouvements de son nouveau coéquipier Kerim Alajbegovic. Selon GOAL.com. Goal.com a rapporté cela.

Il s’est avéré que le joueur de la Juventus avait accordé une interview à la chaîne Sky avant le match amical contre Palerme, prévu à Perth, en Australie. Au cours de l’entretien, une attention particulière a été accordée au jeune talent, l’une des dernières recrues de l’équipe.

Une découverte sur YouTube

Boga a expliqué qu’il suivait activement les réseaux sociaux et les plateformes vidéo, et qu’il connaissait déjà les qualités de son nouveau coéquipier. Selon lui, il avait pu découvrir à l’avance la technique et le talent d’Alajbegovic grâce à des séquences publiées sur Internet.

« Je suis quelqu’un qui regarde beaucoup de vidéos de matchs, donc je le connaissais déjà. J’avais vu certaines de ses qualités sur YouTube », a déclaré Jérémie Boga.

Une qualité attendue

Le joueur français a salué la performance de son jeune coéquipier et souligné que ses mouvements imprévisibles sur le terrain pourraient être très bénéfiques à l’équipe. Selon Boga, les joueurs créatifs de ce type sont aujourd’hui essentiels pour n’importe quel club.

« J’aime beaucoup les joueurs de ce profil, car il est capable de réaliser des actions très imprévisibles. Il peut faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Je pense que c’est une qualité qui nous manquait et dont nous avions précisément besoin », a ajouté l’attaquant.

Ces déclarations montrent l’excellente atmosphère qui règne au sein de la Juventus pendant la préparation de pré-saison, ainsi que l’intégration rapide des nouvelles recrues au sein de l’équipe.