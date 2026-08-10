L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, dévoile ses plans de recrutement

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L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, dévoile ses plans de recrutement

Juventus l’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a partagé ses réflexions avant le match amical contre Palerme, disputé à Perth, en Australie. Selon Goal.com, le technicien a répondu aux questions concernant le futur adversaire, la condition physique de l’effectif et le marché des transferts estival. Cette rencontre constitue une étape importante de la préparation de pré-saison du club turinois. À ce sujet, Goal.com rapporte .

À propos de Palerme et de Filippo Inzaghi

Spalletti a eu des mots chaleureux pour le futur adversaire et son entraîneur, Filippo Inzaghi. Selon lui, Inzaghi deviendra à l’avenir un entraîneur de très haut niveau, comme il a été un footballeur exceptionnel par le passé. Palerme compte dans ses rangs de nombreux joueurs possédant une expérience en Serie A, si bien qu’un match facile ne s’annonce pas pour les Turinois.

Il a été confirmé que le défenseur de l’équipe, Gatti, ne débuterait pas cette rencontre. Quelques signes de fatigue l’ont affecté et le staff technique a décidé de ne pas prendre de risques. Gatti pourrait néanmoins jouer 20 ou 30 minutes au cours du match.

Le marché des transferts et les changements prévus dans l’effectif

Évoquant la politique de recrutement du club, Luciano Spalletti a souligné qu’après les matchs amicaux, les plans initiaux de la Juventus n’avaient pas changé. Selon l’entraîneur, la direction avance sans dévier de sa trajectoire et ses idées sur le marché des transferts restent les mêmes.

La rotation des gardiens

La concurrence au poste de gardien a également été clarifiée. Le technicien a expliqué que Di Gregorio avait réalisé plusieurs arrêts remarquables contre Chelsea, mais qu’il avait manqué de réussite sur le deuxième but. Conformément au plan, Perin débutera face à Palerme. Auparavant, les gardiens avaient chacun disputé une mi-temps contre Chelsea ; Di Gregorio a joué les 90 minutes contre l’Inter, et c’est désormais au tour de Perin.

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Jahongir Tursunov
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