Qu’est-ce qui rend David Raya unique ? L’avis d’un spécialiste

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Qu’est-ce qui rend David Raya unique ? L’avis d’un spécialiste

Le style de jeu du gardien d’Arsenal David Raya et les raisons de ses interventions très fiables au plus haut niveau ont été révélés. Dans une interview accordée à GOAL, l’ancien gardien du club londonien Graeme Stack a détaillé les principales qualités du portier espagnol ainsi que ses particularités sur le terrain. Comme le rapporte Goal.com l’ annonce.

Aujourd’hui, David Raya est considéré comme le meilleur gardien de la Premier League. Sous la direction de Mikel Arteta, il est devenu un véritable rempart pour l’équipe de l’Emirates Stadium et a remporté à trois reprises le prestigieux trophée du Gant d’or au cours de sa carrière.

Une concentration et une implication constantes

Beaucoup soulignent que les gardiens évoluant dans les meilleurs clubs peuvent rester longtemps sans être sollicités et perdre leur concentration. Pourtant, selon les informations de GOAL, David Raya résout ce problème d’une manière particulière.

Selon Graeme Stack, Raya se distingue du gardien de l’équipe d’Angleterre Jordan Pickford par son comportement sur le terrain. Alors que Pickford fait partie des gardiens qui jouent davantage dans l’exubérance et expriment ouvertement leurs émotions, l’Espagnol de 30 ans préfère accomplir son travail avec discrétion et efficacité.

Analyse des déplacements sur le terrain

L’ancien gardien souligne que Raya ne perd pas son attention une seule seconde pendant le match et reste constamment en mouvement :

  • Que le ballon se trouve près de la surface de réparation adverse ou au centre du terrain, Raya est constamment en mouvement.
  • Il anticipe la trajectoire du ballon et ajuste sans cesse son positionnement.
  • Le gardien ne reste jamais simplement sur sa ligne à attendre la suite des événements.
  • Il avance constamment et détecte puis écarte le danger au bon moment.
Ces qualités de Raya seront essentielles pour les futurs objectifs d’Arsenal. L’équipe se bat pour décrocher un titre national qui lui échappe depuis la saison 2003-2004 des « Invincibles », tout en visant une victoire historique en Ligue des champions.

David RayaArsenalGraeme StackPremier LeagueFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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