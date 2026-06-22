Le nombre de buts contre son camp atteint 8 lors de la Coupe du Monde 2026

Bien que la Coupe du Monde 2026 soit encore en phase de groupes, le nombre de buts contre son camp inscrits dans le tournoi a déjà atteint 8.

Ce chiffre est supérieur aux résultats de nombreux tournois précédents. À titre de comparaison, 2 buts contre son camp ont été enregistrés lors de la Coupe du Monde 2022, 4 en 2014 et 2 en 2010.

Dans l'histoire des Coupes du Monde, le record de buts contre son camp est détenu par l'édition 2018. Lors de ce tournoi, les joueurs ont marqué un total de 12 buts contre leur propre camp.

Statistiques des buts contre son camp par Coupe du Monde :

• 1930 — 1

• 1934 — 0

• 1938 — 2

• 1950 — 0

• 1954 — 4

• 1958 — 0

• 1962 — 0

• 1966 — 2

• 1970 — 1

• 1974 — 3

• 1978 — 2

• 1982 — 1

• 1986 — 2

• 1990 — 0

• 1994 — 1

• 1998 — 5

• 2002 — 2

• 2006 — 4

• 2010 — 2

• 2014 — 4

• 2018 — 12

• 2022 — 2

• 2026 — 8

Comme la Coupe du Monde 2026 est en cours et que la phase de groupes n'est pas encore terminée, ce chiffre pourrait encore augmenter.