Santiago Giménez, l’attaquant de Milan, suscite un vif intérêt au Portugal

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Santiago Giménez, l’attaquant de Milan, suscite un vif intérêt au Portugal

Alors que le marché des transferts du football européen bat son plein, l’attaquant de Milan Santiago Giménez fait l’objet d’un intérêt sérieux de la part de l’un des grands clubs portugais. Selon Goal.com, le joueur de la sélection mexicaine et de Milan est devenu une cible du FC Porto, et les premiers contacts entre les parties ont été établis. Goal.com rapporte que.

Selon le prestigieux quotidien portugais A Bola, le FC Porto travaille sérieusement sur le transfert de Santiago Giménez afin de renforcer son effectif de champion en titre. L’entraîneur du FC Porto, Francesco Farioli, souhaite accueillir l’attaquant mexicain dans son équipe et l’a personnellement contacté pour lui présenter les grandes ambitions du club.

Les échanges entre l’entraîneur et le joueur

La rencontre entre le technicien et l’attaquant a débuté aux Pays-Bas, lorsque Santi évoluait au Feyenoord et que Farioli dirigeait l’Ajax. Au cours de leurs échanges, l’entraîneur a une nouvelle fois témoigné de son grand respect pour le joueur. Ils ont également évoqué le besoin urgent de l’équipe de recruter un attaquant de haut niveau, l’Espagnol Samu étant indisponible en raison d’une blessure.

Santiago Giménez s’est déclaré satisfait de l’intérêt du FC Porto, tout en soulignant que la décision finale concernant son transfert appartenait à la direction de Milan. La direction du FC Porto poursuit actuellement les négociations avec l’agent du joueur, Rafaela Pimenta, et discute des conditions de l’accord.

Les exigences de Milan et les conditions du transfert

Le FC Porto prévoit de recruter le joueur en prêt avec option d’achat. Milan privilégie toutefois une autre approche et souhaite transférer définitivement l’attaquant afin de récupérer au moins 25 millions d’euros.

Après le retour du club italien de sa tournée en Australie, Milan rencontrera le joueur et ses représentants afin d’élaborer une stratégie pour les derniers jours du mercato. Si l’attaquant mexicain est vendu, Milan pourrait envisager Breel Embolo comme solution de remplacement à Gonçalo Ramos.

MilanSantiago GiménezPortoTransfertSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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