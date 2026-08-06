Pourquoi Mikel Arteta suit les traces d’Arsène Wenger et de Pep Guardiola

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, est devenu l’un des meilleurs techniciens d’Europe, notamment parce qu’il a été formé par deux grands maîtres du football moderne : Arsène Wenger et Pep Guardiola. Dans une interview accordée à Goal, l’ancien gardien d’Arsenal Graham Stack a souligné que le technicien espagnol avait intégré dans son style de management les meilleures qualités de ces deux entraîneurs de génie. C’est ce que rapporte Goal.com.

Mikel Arteta a commencé sa carrière de joueur à la célèbre académie du FC Barcelone, avant de porter les couleurs du Paris Saint-Germain, des Rangers, de la Real Sociedad et d’Everton. Arrivé à Arsenal en 2011, le milieu de terrain a joué pendant cinq ans sous les ordres d’Arsène Wenger. Après avoir raccroché les crampons, il a immédiatement débuté sa carrière d’entraîneur en rejoignant le staff de Pep Guardiola à Manchester City, où il a pu apprendre auprès d’un autre technicien de renom.

Le parcours d’entraîneur et les premiers défis

Nommé entraîneur d’Arsenal à la fin de 2019, Arteta a rapidement commencé à gagner la confiance des supporters en remportant la FA Cup et le Community Shield avec l’équipe. Toutefois, ses trois deuxièmes places consécutives en Premier League avaient suscité les doutes des critiques. Malgré cela, la saison dernière, Arsenal a remporté le championnat national pour la première fois depuis sa légendaire saison invaincue de 2003-2004, dissipant ainsi toutes les incertitudes.

Selon Goal.com, l’ancien gardien Graham Stack a particulièrement insisté sur les similitudes entre Wenger et Arteta. Stack a rappelé qu’alors qu’il travaillait dans le staff de Watford, il avait affronté Arsenal à l’Emirates Stadium pendant la pandémie de coronavirus et avait pu observer de près la manière dont Mikel Arteta avait façonné son équipe.

Une discipline stricte et le développement des joueurs

Selon Stack, Arteta possède un talent exceptionnel pour établir des relations étroites avec ses joueurs et améliorer leurs performances. Dans le même temps, il a montré une grande intransigeance envers ceux qui perturbent l’atmosphère du vestiaire ou agissent à l’encontre de l’objectif collectif. L’expert souligne qu’Arteta n’a jamais peur de prendre des décisions difficiles et importantes, une qualité qui rappelle également Arsène Wenger.

Aujourd’hui, les experts du football estiment que Mikel Arteta pourrait bâtir à Arsenal une dynastie durable, à l’image d’Arsène Wenger, et devenir le premier entraîneur de l’histoire du club à soulever la Ligue des champions. Formé auprès des meilleurs techniciens et doté d’une philosophie de jeu originale, Arteta prouve déjà qu’il est capable de relever ces défis.