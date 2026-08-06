eBay élargit l’envergure de ses ventes en direct

La célèbre plateforme de commerce en ligne eBay accorde une attention particulière au développement de son activité de ventes en direct. Comme le rapporte Techcrunch.com, à l’issue du deuxième trimestre, le volume total des ventes sur la plateforme avait presque été multiplié par huit en un an, tandis que le nombre de spectateurs et la durée de visionnage avaient considérablement augmenté. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Dans ce contexte de croissance, la direction de l’entreprise prévoit de déployer le service eBay Live sur d’autres marchés internationaux au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Lors d’une réunion avec les investisseurs, le PDG d’eBay, Jamie Iannone, a souligné que ces résultats avaient renforcé sa conviction que les diffusions en direct stimulent l’engagement des acheteurs et les aident à découvrir de nouvelles opportunités.

Quel est l’impact des diffusions en direct sur le volume des ventes ?

Selon les données de l’entreprise, plus de 90 % des vendeurs qui organisent régulièrement des diffusions en direct ont constaté une hausse de leurs ventes. Par ailleurs, les utilisateurs de ce format parviennent à vendre trois fois plus de produits que ceux qui ne l’utilisent pas. Les acheteurs manifestent également leur intérêt : les personnes qui achètent pour la première fois des objets de collection dépensent 70 % de plus que celles qui achètent de manière traditionnelle.

Il convient de rappeler qu’eBay avait testé cette fonctionnalité pour la première fois en 2022 aux États-Unis, dans un cadre fermé. Elle a ensuite été lancée au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en France, en Italie et au Canada. Le mois dernier, l’entreprise a abandonné le fonctionnement sur invitation uniquement et a lancé un système en libre-service destiné aux vendeurs de plus de 300 catégories, notamment l’électronique, la mode et les objets de collection.

La concurrence sur le marché et les projets à venir

Aux États-Unis, les ventes en direct ne constituent plus une simple expérimentation, mais deviennent un secteur d’activité majeur. Des concurrents comme Whatnot et TikTok Shop y sont également très actifs. Whatnot est notamment valorisé à plus de 11 milliards de dollars, tandis que TikTok Shop teste des abonnements payants et des réductions exclusives pour ses clients.

Alors que la concurrence s’intensifie, eBay a également amélioré les capacités techniques de sa plateforme. Selon son PDG, les fonctions de recherche de la page d’accueil et de l’application mobile ont été modernisées afin de faciliter la découverte des événements. La création de diffusions, la préparation de l’inventaire et la rapidité des réponses aux enchères ont également été améliorées pour rendre le processus de vente plus pratique.