Suno commence à marquer les chansons générées par l’intelligence artificielle

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Suno commence à marquer les chansons générées par l’intelligence artificielle

La célèbre plateforme Suno, qui permet de créer de la musique à l’aide de l’intelligence artificielle, a annoncé le lancement de nouveaux outils destinés à apposer des marqueurs spéciaux sur ses morceaux, à limiter leur téléchargement et à protéger les droits d’auteur. Selon TechCrunch et une déclaration de l’entreprise, ces mesures constituent une étape importante dans un contexte marqué par les poursuites engagées successivement par des labels musicaux et des associations d’artistes. Plus d’informations sur Techcrunch.com rapporte .

Dans un article de blog, le fondateur et PDG de Suno, Mikey Shulman, a souligné que la plateforme entend encourager la création originale tout en permettant à davantage de personnes de composer de la musique grâce aux outils d’intelligence artificielle. Toutefois, ces derniers temps, certains utilisateurs tentaient de générer des revenus en téléchargeant des chansons créées par IA sur d’autres plateformes de streaming et en contournant leurs systèmes, ce qui était devenu l’un des principaux points de conflit.

Protection des droits d’auteur et des pistes audio

Conformément à sa nouvelle politique, Suno commencera à utiliser des filigranes inaudibles et des empreintes audio afin de prévenir les abus sur d’autres plateformes de streaming. Pour l’instant, on ignore encore si l’entreprise utilisera le système Synth ID de Google ou si elle déploiera une nouvelle solution. La start-up a également conclu un accord avec Musixmatch, fournisseur de paroles musicales, et intégré son système de détection des droits d’auteur Sentinal.

« Ces outils ont été conçus pour être durables et résistants à la falsification, sans affecter l’expérience d’écoute », a déclaré Mikey Shulman. Selon lui, la mission principale de l’entreprise consiste à fournir aux artistes et aux plateformes des moyens transparents et à faciliter la collaboration dans l’ensemble du secteur.

Règles communautaires et problèmes juridiques

L’entreprise a également annoncé qu’elle élaborerait une nouvelle politique de téléchargement afin de limiter la diffusion massive sur les plateformes de streaming. Parallèlement, Suno a modifié ses règles communautaires pour interdire strictement les « contenus audio trompeurs présentés comme authentiques » ainsi que « l’utilisation non autorisée de la voix ou de l’apparence d’une personne réelle ».

Ces changements interviennent alors que la start-up traverse une période marquée par de graves difficultés juridiques. Universal Music Group (UMG) et Sony Music Group ont poursuivi Suno en justice aux États-Unis avec le soutien de la Recording Industry Association of America (RIAA). Un tribunal allemand a également statué en faveur de l’agence de licences GEMA, estimant que Suno violait les droits d’auteur. Il a par ailleurs été rapporté qu’une fuite de données survenue à la fin de l’année dernière avait touché 55 millions d’utilisateurs et qu’une action collective avait été engagée dans le Massachusetts.

SunoIntelligence ArtificielleDroits D’AuteurTechnologieStreaming
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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