Les taxis autonomes d’Uber et Wayve obtiennent pour la première fois une licence à Londres

L’organisme londonien des transports (TfL) a accordé à Uber et à Wayve, éditeur de logiciels automobiles, des licences officielles pour tester des taxis autonomes dans la capitale britannique. Cette étape importante marque l’un des premiers pas concrets vers l’introduction de véhicules de transport innovants dans la ville et l’évolution de la mobilité urbaine. Selon Ixbt.com qui rapporte ces faits.

Selon ixbt.com, le TfL a délivré des autorisations spéciales pour 15 véhicules électriques Ford Mustang Mach-E équipés du logiciel de conduite autonome de Wayve, ainsi que d’un ensemble de caméras et de radars modernes. Au cours de la phase initiale du projet, un opérateur sera toujours présent sur le siège conducteur afin de garantir la sécurité. Il pourra reprendre le contrôle à tout moment si nécessaire, mais le processus principal sera entièrement géré par l’intelligence artificielle et les logiciels.

Plans futurs et mesures de sécurité

Pour passer à l’étape suivante et exploiter les véhicules sans conducteur, Uber et Wayve devront obtenir une autorisation distincte de la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), l’organisme public compétent. De leur côté, les représentants de Transport for London ont déclaré qu’ils surveilleraient en permanence les déplacements de ces robotaxis et seraient prêts à intervenir immédiatement en cas de menace pour la sécurité des passagers.

Selon les informations diffusées par les entreprises, plusieurs dizaines de milliers de Londoniens se sont déjà inscrits sur la liste d’attente pour tester le service. Au cours des huit dernières semaines, plus de 100 000 habitants de Londres ont rejoint cette liste spéciale. Les premiers trajets d’essai seront proposés durant l’été à certains utilisateurs inscrits, avant une ouverture progressive du service au grand public.

Réaction du public et inquiétudes

Cette annonce a toutefois suscité une vive opposition parmi les chauffeurs de taxi traditionnels de la ville et leurs syndicats. Les conducteurs locaux craignent que l’arrivée des robotaxis ne mette en danger des milliers d’emplois. Les représentants syndicaux ont également averti que le nombre d’accidents pourrait augmenter sur les routes et appellent l’organisme des transports à faire preuve d’une extrême prudence.