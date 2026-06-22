Le club londonien de Tottenham est au centre de vives critiques concernant ses erreurs sur le marché des transferts ces dernières années et la baisse de niveau de son effectif. L'ancien entraîneur de l'équipe, Harry Redknapp, en analysant les échecs du club ces deux dernières années, a accusé la direction de gaspiller l'argent. Selon lui, de nombreux joueurs coûteux recrutés n'ont pas été à la hauteur de leur prix. C'est ce que rapporte Goal.com dans un article.

Dans une interview accordée à Goal.com, Redknapp a souligné que des changements majeurs étaient nécessaires dans l'effectif de Tottenham. Selon l'expert, beaucoup de joueurs achetés pour 50, 60 et même 70 millions de livres sterling se sont révélés être des joueurs "moyens". Cela a conduit l'équipe à occuper des 17e places consécutives en Premier League et à lutter pour sa survie dans le championnat.

Roberto De Zerbi et les nouveaux espoirs

Malgré la gravité de la situation, Harry Redknapp croit que Tottenham peut revenir aux premières places sous la direction du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Le technicien italien, qui a pris les rênes de l'équipe fin mars, a réussi en peu de temps à restaurer la confiance et l'esprit victorieux chez les joueurs. Redknapp prédit que le club londonien a la possibilité de réintégrer le top six la saison prochaine.

"Je ne connais pas personnellement le nouvel entraîneur, mais j'aime sa méthode de travail. Il ne tolère pas le chaos des deux dernières années. Roberto force les joueurs à travailler au maximum et se sépare de ceux qui ne répondent pas aux exigences", a ajouté Redknapp. Selon lui, la tâche la plus importante pour Tottenham est de réformer radicalement son système de recrutement.

Il convient de noter que Tottenham, n'ayant pas pu s'entendre avec des entraîneurs comme Thomas Frank et Igor Tudor les saisons précédentes, a trouvé en Roberto De Zerbi un sauveur. Désormais, la direction du club prévoit de renouveler considérablement l'effectif lors du mercato estival en recrutant les joueurs demandés par l'entraîneur. Les fonds issus des ventes seront utilisés pour relever les standards de l'équipe.

Le calendrier de la nouvelle saison est déjà connu, et Tottenham jouera son premier match à l'extérieur contre Brentford. Les supporters et les experts attendent avec impatience de voir quelle forme aura l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi d'ici ce match. Si la politique de transfert est redressée, le club londonien pourrait redevenir une équipe capable de lutter pour une place en Ligue des Champions.