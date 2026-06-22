Qui commentera le match Ouzbékistan — Portugal ?

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Qui commentera le match Ouzbékistan — Portugal ?

Le coup d'envoi du match crucial entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal, dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde, approche à grands pas. Les supporters de football savent désormais quels commentateurs animeront cette rencontre historique. Le commentateur Murod Rizayev a annoncé les noms de ses collègues via son canal Telegram.

Commentaire de Mirzahakim To‘xtamirzayev sur la chaîne Sport

Le choc passionnant entre le Portugal et l'Ouzbékistan sera diffusé en direct sur la chaîne Sport le 23 juin à 21h50. Ce match central sera commenté pour des millions de fans par le célèbre et expérimenté commentateur Mirzahakim To‘xtamirzayev.

Xayrulla Hamidov et Davron Fayziyev travailleront en direct du stade

De plus, les chaînes Futbol TV et Zo‘r TV organisent également une diffusion spéciale pour les passionnés du football ouzbek. Sur ces chaînes, les célèbres commentateurs Xayrulla Hamidov et Davron Fayziyev commenteront le match en direct depuis le stade aux États-Unis.

Pas de retour en arrière pour les deux équipes

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est inclinée 1-3 face à la Colombie lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Le Portugal, quant à lui, a été surpris par un match nul 1-1 contre la RD Congo. Compte tenu de la situation du groupe, cet affrontement sera déterminant pour la suite du tournoi.

OuzbékistanPortugalMirzahakim To‘xtamirzayevXayrulla HamidovDavron Fayziyev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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