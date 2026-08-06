Muhammad Salah signe un contrat avec le Trabzonspor turc

Le célèbre attaquant égyptien Muhammad Salah a officiellement rejoint le Trabzonspor turc et signé un contrat de deux ans. Selon Goal.com, le joueur a rejoint la Süper Lig turque en tant qu’agent libre après son départ de Liverpool. Goal.com rapporte cette information.

Mercredi dernier, l’ailier de 34 ans est arrivé à Trabzon pour finaliser les négociations et officialiser l’accord. Le club de Trabzonspor a annoncé ce transfert retentissant jeudi, mettant fin à toutes les spéculations sur l’avenir du joueur.

La fin d’une brillante période à Liverpool

La période inoubliable de neuf ans de Muhammad Salah au sein du club de la Mersey a ainsi pris fin. Considéré comme l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire du football anglais, l’expérimenté joueur a disputé 442 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds, inscrivant 257 buts et délivrant 123 passes décisives.

Avec Liverpool, il a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la Coupe d’Angleterre et la Coupe de la Ligue. Toutefois, sa dernière saison à Anfield a été plus difficile : l’attaquant n’a marqué que 7 buts en 27 matchs de Premier League, échouant pour la première fois de sa carrière à atteindre la barre des dix buts.

Trabzon et de nouveaux objectifs

Des milliers de supporters ont accueilli l’expérimenté joueur à son arrivée à l’aéroport de Trabzon. Fier de porter le maillot de sa nouvelle équipe, Salah n’a pas caché sa surprise face à l’immense attention des fans.

“Je suis très heureux d’être dans cette ambiance extraordinaire. Je n’avais jamais rien vu de tel auparavant. Il y a près de 25 000 personnes ici, c’est tout simplement incroyable ! J’ai déjà tout réussi. Maintenant, je veux également connaître le succès avec Trabzonspor,” a déclaré le joueur lors de la cérémonie d’accueil.

Également actif sur la scène internationale, Salah a récemment conduit l’équipe nationale égyptienne jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. À ce stade, les Égyptiens ont pris deux buts d’avance face à l’Argentine, championne en titre, avant de s’incliner finalement 3-2.