Les astronomes détectent le premier jet d’un trou noir de masse intermédiaire

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Les astronomes détectent le premier jet d’un trou noir de masse intermédiaire

Des astronomes chinois et leurs partenaires internationaux ont observé pour la première fois dans l’histoire de l’exploration spatiale un phénomène rare associé à un jet (flux de particules relativistes) produit par un trou noir de masse intermédiaire. Le phénomène transitoire optique AT2019ijn a été détecté pour la première fois le 31 mai 2019 à l’aide du système ZTF, rapporte ixbt.com. Cette découverte prouve que des processus puissants similaires se produisent dans d’autres objets cosmiques que les trous noirs supermassifs. Cela est rapporté par Ixbt.com qui en fait état.

Selon les premières observations, l’éruption a atteint un pic optique extrêmement élevé, avec une magnitude absolue de −21,05. Cependant, un élément a surpris les spécialistes : contrairement aux transitoires brillants et bleus qui s’éteignent généralement rapidement, cette source a conservé sa couleur bleue pendant près de 47 jours. Dans le domaine optique, sa période de décroissance de moitié était de 46,3 jours, et sa température dépassait encore 15 000 kelvins 50 jours après l’éruption.

Observations radio et résultats inattendus

Les observations radio ont radicalement modifié le tableau scientifique. Il s’est avéré que l’événement AT2019ijn n’apparaissait ni dans le relevé FIRST de 1998 ni dans les observations radio VLASS effectuées 613 jours avant l’éruption optique. Cependant, 412 jours après la découverte, le système VLASS a détecté cette source, dont la luminosité a continué d’augmenter.

Le pic absolu du flux d’ondes radio a été observé exactement au 641e jour. À ce pic, la densité de flux radio a atteint 2 × 10³¹ erg/s/Gs. Ce chiffre montre que la source était environ deux fois plus brillante que tout transitoire optique rapide ou toute supernova observé sur des échelles de temps similaires.

Analyse des modèles et observations futures

Une analyse combinant les données des télescopes VLA, ASKAP et uGMRT a montré que le rayonnement radiofréquence s’était formé par un mécanisme synchrotron dans une onde de choc créée par la collision du jet avec le milieu interstellaire. Selon les modèles obtenus, le jet était dirigé dans une direction opposée à la Terre, et son rayonnement initial est resté indétectable en raison de l’effet de faisceau relativiste.

Selon les scientifiques, le pic radio observé correspond au moment où le jet a ralenti et où son rayonnement s’est élargi dans le cône de visée. L’étude de cet événement rare fournira à l’avenir une base méthodologique importante pour rechercher des trous noirs cachés similaires, en poursuivant les observations radio avec un certain délai après l’éruption optique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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