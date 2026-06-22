Le problème majeur du Portugal : la présence de Ronaldo pendant 90 minutes

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Le problème majeur du Portugal : la présence de Ronaldo pendant 90 minutes

À l'approche d'un match crucial entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde, les experts et anciens footballeurs continuent de partager leurs pronostics. Ilyos Zeytullayev, ancien joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a exprimé des opinions inattendues sur le point faible de nos futurs adversaires et le rôle de Cristiano Ronaldo dans l'équipe.

« Le nom de Ronaldo a un impact négatif sur l'équipe »

Metaratings.ru Selon les informations rapportées par la publication, Zeytullayev estime que le fait que la star du football reste trop longtemps sur le terrain nuit au jeu collectif des Portugais :

« Le nom de Cristiano influence l'équipe. Le joueur lui-même doit le comprendre. Le fait que Ronaldo soit sur le terrain pendant 90 minutes est le problème principal de l'équipe nationale du Portugal », a souligné Zeytullayev.

Un test sérieux pour les hommes de Roberto Martinez

L'équipe nationale du Portugal n'a pas réussi à débuter son parcours en Coupe du Monde de manière très convaincante. Lors de la première journée, ils ont affronté la RD Congo et se sont contentés d'un match nul surprise 1-1, ce qui a accru la pression autour de l'équipe.

Pour rappel, l'équipe nationale du Portugal, dirigée par Roberto Martinez, disputera son prochain match du Mondial précisément contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Cet affrontement est vital pour les deux équipes afin d'améliorer radicalement leur situation dans le groupe et de poursuivre la lutte pour la qualification pour le tour suivant.

Cristiano RonaldoPortugalOuzbékistanRoberto MartinezIlyos Zeytullayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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