Le FC Barcelone remanie son effectif pour recruter Rodri

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Le FC Barcelone remanie son effectif pour recruter Rodri

Alors que le mercato européen entre dans sa phase la plus intense, l’activité s’intensifie autour du FC Barcelone. Selon des informations diffusées dimanche soir, les « Blaugrana » travaillent à la fois à l’optimisation de leur effectif et à la réalisation de transferts majeurs. L’entraîneur et la direction du club seraient notamment proches de recruter Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Selon Goal.com rapporte cette information.

D’après des journalistes sportifs réputés, tels qu’Ekrem Konur, le géant espagnol règle les derniers détails financiers afin de finaliser cette opération majeure. Toutefois, l’arrivée de ce milieu défensif expérimenté en Catalogne exigera des ressources physiques et financières du club. C’est pourquoi la direction du FC Barcelone prévoit d’augmenter son budget de transferts en vendant certains joueurs.

L’intérêt des clubs saoudiens

Le jeune milieu de terrain Marc Casadó occupe une place importante dans les plans de recrutement du club catalan. Il suscite un vif intérêt de la part de clubs de la Roshn Saudi Pro League. Al-Ahli et Al-Hilal, considérés comme deux des grands clubs du pays, se livrent notamment concurrence pour recruter le joueur espagnol.

Le FC Barcelone serait prêt à laisser partir Marc Casadó, mais à condition de respecter une exigence financière précise. La direction du club souhaite tirer au moins 40 millions d’euros du transfert du joueur. Les moyens financiers des clubs saoudiens étant suffisants pour satisfaire cette demande, les négociations pourraient s’accélérer.

La condition d’un accord majeur

Selon les sources, le transfert de Marc Casadó et l’arrivée de Rodri sont étroitement liés. Si l’offre venue d’Arabie saoudite est jugée satisfaisante et que Casadó est vendu pour 40 millions d’euros, cette opération rapportera des revenus importants au FC Barcelone.

Ces recettes seront précisément le facteur clé pour boucler le transfert de Rodri, le cadre de Manchester City. Les négociations, qui entrent dans leur phase finale, pourraient bientôt aboutir et donner lieu à l’un des transferts les plus retentissants du mercato estival.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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