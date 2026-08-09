Les nouveaux smartphones pliables de Samsung établissent un record en Europe

Les smartphones pliables Samsung de nouvelle génération ont suscité un intérêt sans précédent sur le marché européen et établi un record absolu du nombre de précommandes. Selon GSM Arena, le géant sud-coréen a officiellement annoncé que ses derniers appareils avaient dépassé de 17 % les précédents résultats. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le processus de précommande lancé en Europe a donné des résultats supérieurs aux attentes de l’entreprise. Les nouveaux appareils ont suscité une forte demande auprès des consommateurs, révélant des différences importantes dans les préférences des acheteurs selon les modèles.

Demande et intérêt selon les modèles

Selon les données analytiques, l’intérêt pour les modèles phares les plus récents, Galaxy Z Fold8 et Fold8 Ultra, a augmenté de 70 % par rapport aux années précédentes. Cela témoigne de la confiance croissante des utilisateurs dans les technologies pliables perfectionnées.

Le modèle Galaxy Z Fold8, doté d’un design totalement inédit et d’un nouveau format, a particulièrement retenu l’attention des acheteurs. Le fait qu’il représente à lui seul près de 40 % de toutes les précommandes en Europe montre qu’il est devenu le leader du marché.

Ventes et perspectives

Après ces résultats records, Samsung a officiellement lancé la vente de ses nouveaux smartphones pliables dans les pays européens. Les nouveaux appareils commencent déjà à parvenir aux acheteurs.

Selon les experts, la forte activité enregistrée lors des précommandes devrait également se refléter dans les volumes de ventes réelles qui débuteront dans les prochains jours. Samsung devrait bientôt annoncer de nouveaux succès financiers et commerciaux avec les premiers résultats de vente de ces appareils.