Manchester City paiera 17 millions de livres pour le remplaçant de Guardiola

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Manchester City paiera 17 millions de livres pour le remplaçant de Guardiola

Le champion d'Angleterre, Manchester City, a franchi une étape cruciale dans la recherche d'un successeur digne de Pep Guardiola, qui quitte l'équipe. La direction du club a conclu un accord officiel avec Chelsea pour le transfert du technicien italien Enzo Maresca. Selon cet accord, les « Citizens » verseront une indemnité importante au club londonien pour le nouvel entraîneur principal. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

D'après les informations de Sky, les négociations entre Manchester City et Chelsea se sont conclues avec succès, et le montant de l'indemnité a été fixé à 17 millions de livres sterling. Cette somme sera utilisée pour résilier le contrat actuel du technicien italien et assurer son retour à l'Etihad Stadium. Ce transfert deviendra l'un des montants les plus élevés jamais payés pour un entraîneur dans l'histoire de la Premier League.

Le successeur des traditions de Guardiola

Enzo Maresca n'est pas un étranger pour Manchester City. Lors de la saison 2022-23, alors que le club remportait un triplé historique, il officiait comme adjoint de Pep Guardiola. Ce facteur a fait de lui le candidat le plus apte, connaissant parfaitement l'environnement interne et le style tactique de l'équipe. La direction voit en Maresca le seul entraîneur capable de poursuivre la philosophie de Guardiola.

Le processus de négociation a été juridiquement complexe. Bien que Maresca ait quitté son poste d'entraîneur principal à Chelsea le 1er janvier, il restait lié au club londonien selon les clauses contractuelles. Après plusieurs étapes de dialogue entre les deux géants, le volet financier a été entièrement réglé et tous les obstacles ont été levés.

Le parcours réussi de Maresca

La carrière d'entraîneur du technicien de 46 ans a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Après son poste d'adjoint à Manchester City, il a pris la tête de Leicester City et a réussi, dès sa première tentative, à ramener les « Foxes » en Premier League. Ce succès lui a ouvert les portes de Chelsea à l'été 2024.

Désormais, Enzo Maresca fait face à une tâche immense. Il doit non seulement diriger l'une des meilleures équipes au monde, mais aussi maintenir les standards élevés établis par Pep Guardiola. Pour Chelsea, cette indemnité de 17 millions de livres servira de ressource supplémentaire pour stabiliser la situation financière du club et mettre en œuvre de nouveaux projets.

Une annonce officielle de la nomination d'Enzo Maresca par Manchester City est attendue dans les prochains jours. Cette nomination marque le début d'une nouvelle ère dans le football anglais, car la manière dont l'équipe évoluera après le départ de Guardiola reste un sujet d'intérêt majeur pour tous les fans de football.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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