Le FC Barcelone annule son match amical au Maroc pour des raisons de sécurité

Le club espagnol du FC Barcelone rencontre de sérieux problèmes lors de sa préparation à la nouvelle saison. L’équipe catalane a officiellement annulé le match amical prévu à Tanger, au Maroc, contre l’IR Tanger, en raison de la situation sécuritaire et de l’aggravation du contexte sociopolitique. Le club l’a annoncé sur son site officiel. Goal.com rapporte les faits.

Selon Goal.com, les champions d’Espagne ont décidé de ne pas se rendre au Maroc en raison de la grave crise migratoire dans l’enclave de Ceuta. Les deux équipes devaient s’affronter le 15 août. Cependant, la situation sociale et politique complexe dans la région a contraint les dirigeants du club à annuler cette rencontre. Selon les dernières informations, des dizaines de milliers de personnes tentent de franchir la frontière marocaine pour rejoindre Ceuta.

Mesures de sécurité et pertes humaines

Juan Jesús Vivas, dirigeant de Ceuta, a déclaré devant le Parlement européen que l’enclave comptait entre 3 000 et 5 000 migrants. Il a exprimé sa profonde tristesse après le drame qui a coûté la vie à 100 personnes lors d’une tentative de franchissement de la frontière par la mer. Ces événements tragiques et les tensions qui en ont résulté ont également fait planer le doute sur la tenue du match dans des conditions sûres.

L’annulation de cette rencontre a porté un sérieux coup au plan de préparation du staff dirigé par Hansi Flick. Le déplacement au Maroc était considéré comme une étape importante pour améliorer le temps de jeu des joueurs de l’équipe première et trouver le rythme collectif. Il s’agit toutefois du deuxième match majeur retiré du calendrier estival du club catalan.

La préparation de la saison compromise

Le FC Barcelone poursuit actuellement sa préparation pour la prochaine saison. L’équipe avait commencé ses matchs estivaux par une nette victoire 4-1 contre le CE Europa. Elle a ensuite fait match nul 2-2 avec Birmingham City avant de s’incliner aux tirs au but.

L’annulation du match au Maroc fait suite à celle d’une rencontre précédemment prévue contre Preston North End. Dans le cadre du stage au Royaume-Uni, un match à huis clos contre le club du Championship devait avoir lieu le 3 août. Cependant, cette rencontre avait également été annulée, le club anglais ne disposant pas d’un nombre suffisant de joueurs de l’équipe première.

Le club anglais n’a pas voulu prendre de risques avec un effectif limité. Après le report du match, le staff du FC Barcelone a dû organiser une rencontre de préparation entre ses propres réservistes afin de combler ce vide.