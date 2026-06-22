Le club londonien de Tottenham éprouve toujours des difficultés à combler le vide laissé par le départ de l'attaquant légendaire Harry Kane. L'ancien milieu de terrain de l'équipe, Darren Anderton, a suggéré à la direction du club une option inattendue mais prometteuse pour résoudre ce problème. Selon lui, l'attaquant de Brentford, Igor Thiago, pourrait être le candidat idéal pour Tottenham. C'est ce que rapporte Goal.com.

Dans une interview accordée à Standard Sport, Anderton a admis qu'il était presque impossible de trouver un joueur comme Harry Kane. Cependant, il a souligné que le club doit être prêt à prendre des risques sur le marché des transferts. Selon l'ancien footballeur, le Brésilien Igor Thiago, par sa condition physique et ses capacités techniques, s'intégrerait parfaitement au nouveau système dirigé par Roberto De Zerbi.

Igor Thiago s'est illustré la saison dernière en Premier League. Il a marqué 22 buts avec Brentford, terminant juste derrière Erling Haaland au classement des meilleurs buteurs. L'attaquant, passé du Club Brugge au club londonien en 2024, est rapidement devenu l'un des attaquants les plus dangereux du championnat malgré des blessures.

Problèmes et concurrence en ligne d'attaque

Anderton a également exprimé son avis sur les attaquants évoluant actuellement à Tottenham — Richarlison et Dominic Solanke. Selon lui, bien que Richarlison soit un adversaire gênant pour les défenseurs, il n'est pas un buteur constant. Quant à Solanke, l'expert est légèrement plus optimiste, mais doute qu'il puisse atteindre le niveau de Kane.

"Nous avons besoin d'une véritable machine à buts. Richarlison peut courir sur le terrain et distraire les défenseurs, mais il n'est pas le finisseur capable de mener l'équipe dans le top 4. Quant à Solanke, c'est un bon joueur, mais il ne peut pas remplacer Harry Kane. C'est pourquoi l'achat d'un joueur comme Igor Thiago serait une décision logique", déclare Darren Anderton.

Actuellement, Tottenham procède à des réformes sérieuses sous la direction de Roberto De Zerbi. Des défenseurs comme Jan Paul van Hecke et Andy Robertson ont déjà été intégrés à l'effectif. L'attention se porte désormais sur le renforcement de l'attaque. Anderton est convaincu que si le club concrétise le transfert d'Igor Thiago, De Zerbi pourra ramener l'équipe en Ligue des Champions.

Les changements dans l'attaque de Tottenham intéressent également les fans de football ouzbeks, car l'équipe a toujours prôné un football offensif. Le transfert potentiel d'Igor Thiago témoigne des ambitions de l'équipe pour la saison prochaine.