SpaceX et Tesla construisent la plus grande usine de puces Terafab au monde

Les entreprises SpaceX et Tesla, dirigées par Elon Musk, ont annoncé le lancement d’un nouveau complexe de semi-conducteurs baptisé « Terafab » dans le comté de Grimes, au Texas. Ce projet devrait devenir la plus grande usine de puces au monde et pourrait provoquer un tournant majeur dans l’univers technologique. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, ce complexe, dont la superficie totale atteindra près de 9,3 millions de mètres carrés, soit environ 1 300 terrains de football, couvrira l’intégralité du cycle de production des semi-conducteurs. La fabrication de circuits logiques et de mémoires, ainsi que leur assemblage et leurs tests finaux, seront regroupés sur un même site. Cette intégration verticale permettra de réduire considérablement les délais de développement et de commercialisation des nouveaux processeurs.

Des processeurs dédiés aux technologies du futur

Le principal produit de la nouvelle usine sera constitué de processeurs spécialisés dans les calculs d’intelligence artificielle et les tâches d’inférence. Ces puces devraient être utilisées dans les robots humanoïdes Optimus et les taxis autonomes Cybercab de Tesla, ainsi que dans les systèmes de calcul haute performance des centres de données spatiales de SpaceX.

Selon les estimations des entreprises, leurs besoins cumulés en puissance de calcul dépasseront 1 TVt au cours des prochaines années. Ce chiffre est largement supérieur à l’offre actuelle du marché mondial des semi-conducteurs. Bien que SpaceX et Tesla affirment vouloir continuer à collaborer avec leurs fournisseurs actuels, elles ont décidé de créer leur propre base de production, considérant que l’industrie ne pourra pas répondre pleinement à la demande future.

Financement et impact socio-économique

La première phase du projet nécessitera environ 16,8 milliards de dollars d’investissements. La nouvelle usine devrait créer au moins 3 000 emplois, une part importante des salariés étant recrutée dans le comté de Grimes et les comtés voisins. Les entreprises prévoient également de collaborer étroitement avec les universités et établissements d’enseignement locaux afin de former des spécialistes.

Selon SpaceX, les activités de l’entreprise au Texas assurent déjà plus de 56 000 emplois directs et indirects. Depuis 2024, elles ont également généré plus de 28 milliards de dollars de retombées économiques pour la région.

Approche écologique et ressources en eau

La protection de l’environnement fait l’objet d’une attention particulière dans la construction du complexe. L’usine utilisera notamment l’eau du réservoir de Gibbons Creek plutôt que les sources souterraines locales. Ses propres installations de traitement seront construites sur le site, des systèmes de réutilisation de l’eau seront mis en place et les déchets industriels ainsi que les substances chimiques seront gérés selon des exigences environnementales strictes.