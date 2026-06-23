Giovanni Malago élu président de la Fédération italienne de football

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Giovanni Malago élu président de la Fédération italienne de football

Un nouveau président a été élu à la tête de la Fédération italienne de football. L'organisation sera désormais dirigée par Giovanni Malago, qui occupait précédemment le poste de président du Comité national du sport d'Italie.

Lors de l'élection organisée à Rome, Malago a recueilli 68,58 % des voix des délégués. Son unique adversaire était Giancarlo Abete. À l'issue du vote, Malago a largement distancé son concurrent.

Giovanni Malago succède à Gabriele Gravina à la présidence de la fédération. Gravina dirigeait l'organisation de 2018 jusqu'au printemps 2026.

Giovanni MalagoItalieGiancarlo AbeteGabriele GravinaFédération de football
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Nodirbek Razzokov
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