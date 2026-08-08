Ismaël Bennacer quitte Milan et s’envole pour le Qatar

Le club italien de Milan a résilié d’un commun accord et avant terme le contrat du milieu de terrain Ismaël Bennacer. Selon Goal.com, l’international algérien de 28 ans, parti comme agent libre, poursuivra sa carrière à Al-Gharafa, au Qatar. Goal.com le rapporte.

Cette décision met fin aux cinq années passées par le milieu de terrain expérimenté à San Siro. Depuis son transfert depuis Empoli en 2019, Bennacer a disputé 178 matchs au total sous les couleurs milanaises. Il a été l’un des piliers importants de l’équipe dirigée par Stefano Pioli lors de son sacre en Serie A durant la saison 2021-2022.

Blessures et prêts

Ces dernières années ont été difficiles pour le joueur. En raison d’une grave blessure au genou, il n’a plus disputé de match officiel avec Milan depuis février 2025. Au cours des 18 derniers mois, il a évolué en prêt à Marseille et au Dinamo Zagreb.

Depuis 2019, seuls six joueurs ont disputé davantage de matchs que Bennacer, Rafael Leão étant en tête avec 291 apparitions. Cependant, les blessures à répétition et les changements au sein de l’effectif ont rendu les adieux entre le joueur et Milan inévitables.

Des adieux émouvants et une nouvelle destination

Le joueur s’est adressé à ses supporters sur les réseaux sociaux et leur a exprimé sa profonde gratitude., a-t-il déclaré dans un message vidéo.

Bennacer a ajouté qu’il avait porté ce maillot avec fierté pendant plus de cinq ans et que le titre de champion d’Italie, le Scudetto, était l’un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Il ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière avec Al-Gharafa, dirigé par Pedro Martins.

Milan, désormais dirigé par Ruben Amorim, poursuit sa tournée de pré-saison en Asie. L’équipe doit disputer un match amical contre Chelsea en Indonésie, puis affronter Manchester United en Pologne. Les Rossoneri lanceront leur nouvelle saison de Serie A 2026-2027 le 23 août, à l’extérieur, face à Torino.