Kenan Yildiz souhaite rejoindre Arsenal

Le club londonien d’Arsenal poursuit ses efforts pour recruter un nouvel ailier. Le milieu de terrain de la Juventus Turin, Kenan Yildiz, a indiqué qu’il était prêt à rejoindre volontairement le club anglais, une avancée importante pour Arsenal. Ce transfert devrait devenir l’une des principales cibles de l’équipe de Mikel Arteta pour renforcer son secteur offensif. Goal.com rapporte .

Selon Indy Kaila, l’international turc de 21 ans souhaite fermement rejoindre le club londonien et informera officiellement la direction de la Juventus de sa décision prochainement. Arsenal avait auparavant porté son attention sur Yildiz après que l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a prolongé son contrat à long terme avec le club madrilène.

Les obstacles financiers du transfert

Cependant, la réalisation de cet accord ne sera pas simple. Le géant italien a fixé la valeur du jeune talent à 120 millions de livres sterling. Cette somme mettra certainement à rude épreuve les capacités financières d’Arsenal. The Athletic avait précédemment révélé que le club londonien avait demandé des informations sur le prix du joueur, mais que la Juventus avait fermement indiqué ne pas vouloir le vendre.

Malgré cela, le souhait du joueur de quitter l’équipe pourrait complètement modifier le cours des négociations. Des journalistes réputés comme Sacha Tavolieri présentent Kenan Yildiz comme la cible rêvée de Mikel Arteta. Cette situation devrait donc devenir l’un des sujets les plus commentés lors du prochain mercato estival.

Les performances sur le terrain

Selon les analyses de WhoScored, le joueur turc excelle dans le dribble, la finition et la création de passes décisives. Au cours de la saison 2025/26, il a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Ces performances régulières et efficaces montrent que Yildiz pourrait être une excellente alternative pour les supporters mécontents des prestations irrégulières de Gabriel Martinelli cette saison.