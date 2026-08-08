Le nouveau salaire de Husanov à Manchester City dévoilé

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Le nouveau salaire de Husanov à Manchester City dévoilé

Le défenseur ouzbek d’Abduqodir Husanov du club anglais Manchester City les détails financiers de son nouveau contrat avec le club ont été dévoilés. Le footballeur de 22 ans a signé en juillet de cette année avec les Mancuniens un contrat de cinq ans valable jusqu’au 30 juin 2031 signé.

Selon le portail Capology, le salaire annuel garanti de Husanov 5,2 millions de livres sterlings’élève à. Cela signifie que le footballeur gagne 100 000 livres par semaine. Ainsi, sur la durée de son contrat de cinq ans, le revenu total garanti du défenseur 26 millions de livresatteindra.

Le contrat prévoit également des bonus supplémentaires liés aux performances du joueur. Si les conditions fixées sont remplies, Husanov pourra gagner chaque semaine 25 000 livres, soit chaque année un supplément de 1,3 million de livres supplémentaires par an.

En incluant tous les bonus, le revenu annuel maximal du défenseur ouzbek 6,5 millions de livrespourrait atteindre.

À titre d’information, «Manchester City» est le club qui verse le salaire de base le plus élevé à son attaquant norvégien Erling Haaland. Il gagne 525 000 livres par semaine.

Parmi les joueurs les mieux payés du club, Jack Grealish – 300 000 livres, Omar Marmoush – 295 000 livres, Phil Foden – 280 000 livres et Gianluigi Donnarumma – 265 000 livres occupent les places suivantes avec ces revenus hebdomadaires.

Ainsi, le nouveau contrat de Husanov garantit non seulement son avenir à Manchester City pour plusieurs années, mais montre également que le footballeur ouzbek perçoit un salaire à la hauteur de son statut dans l’un des clubs les plus puissants d’Angleterre.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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