La France bat l'Irak grâce à un doublé de Mbappé

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La France bat l'Irak grâce à un doublé de Mbappé

L'équipe nationale de France a battu l'Irak 3-0 lors de la deuxième journée du groupe I des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors de la rencontre disputée au stade de Philadelphie, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et Ousmane Dembélé a marqué l'autre but.

Le score a été ouvert à la 14e minute. Mbappé a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage à la France. En seconde période, il a marqué à nouveau à la 54e minute. À la 66e minute, Dembélé a inscrit le troisième but pour sceller le résultat du match.

La France a tenté 19 tirs vers le but adverse durant la rencontre, dont cinq étaient cadrés. L'Irak a frappé quatre fois, mais aucun tir n'a atteint le cadre.

La France a également dominé la possession de balle avec 56 %, contre 44 % pour l'Irak. Les Français ont effectué 586 passes avec une précision de 91 %. L'Irak a réalisé 420 passes avec une précision de 86 %.

La France a commis huit fautes et l'Irak quatre. Un joueur irakien a reçu un carton jaune. Aucun carton rouge n'a été distribué. La France a dominé les corners avec un score de 4-2.

Après cette victoire, la France occupe la première place du groupe I avec six points en deux matchs. La Norvège possède également six points, mais se classe deuxième grâce à la différence de buts. Le Sénégal et l'Irak n'ont pas encore marqué de points.

FranceIrakKylian MbappéOusmane DembéléPhiladelphieCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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