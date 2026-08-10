Sila obtient un prêt de 1,4 milliard de dollars du Pentagone américain

La start-up américaine Sila a obtenu un prêt majeur de 1,4 milliard de dollars auprès du département de la Défense des États-Unis afin d’augmenter sa production de matériaux pour batteries en silicium-carbone. Cette aide financière intervient alors que l’industrie automobile et les sous-traitants de la défense peinent à trouver des matières premières pour batteries produites en dehors de la Chine. C’est ce que rapporte Techcrunch.com qui l’annonce.

Selon ixbt.com, la plupart des anodes des batteries lithium-ion sont actuellement fabriquées à partir de graphite, tandis que la chaîne d’approvisionnement de ce secteur reste entièrement contrôlée par des entreprises chinoises. C’est pourquoi de nombreuses sociétés, dont Group14 et Amprius, cherchent à développer des anodes à base de silicium. Ce matériau permet de stocker entre 20 et 40 % d’énergie électrique de plus que les anodes en graphite.

Avantages technologiques et capacité de production

L’augmentation de la densité énergétique permettrait de prolonger considérablement l’autonomie des batteries ou de les rendre plus petites et plus légères. Ces caractéristiques sont particulièrement importantes pour les appareils utilisés dans les secteurs du transport et de la défense, comme les drones et les véhicules électriques. Sila produit son matériau en silicium-carbone dans son usine de Moses Lake, dans l’État de Washington.

Cette usine est considérée comme l’une des rares sources de matériaux d’anode à l’abri des droits de douane et des restrictions géopolitiques. Ayant démarré ses activités en septembre de cette année, elle dispose actuellement d’une capacité de production d’environ 2 gigawatt-heures de matériaux d’anode par an. Sila travaille à multiplier cette capacité par cinq, ce qui permettrait de produire suffisamment de matières premières pour plus de 100 000 véhicules électriques.

Investissements et partenariats futurs

En juillet, Sila avait levé 300 millions de dollars pour financer l’agrandissement de l’usine. Ce tour de financement a été mené par Atreides Management et Sutter Hill Ventures. Selon PitchBook, Sila a déjà recueilli plus de 1,5 milliard de dollars auprès d’investisseurs privés.

L’entreprise a déjà conclu des contrats avec de grands groupes comme Mercedes et Panasonic. Le nouveau prêt accordé par le Pentagone pourrait également ouvrir la voie à des partenariats avec des entreprises de défense. Le département de la Défense des États-Unis a aussi annoncé que deux autres sociétés bénéficieraient d’un financement dans le cadre de cet accord.