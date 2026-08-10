Arsenal ouvre des négociations avec West Ham pour le transfert de Reiss Nelson

Le club londonien d’Arsenal a entamé des négociations avec West Ham United pour vendre l’ailier Reiss Nelson, sous la direction de Mikel Arteta, qui a entrepris de faire le bilan de son effectif et d’accélérer le dégraissage dans les derniers jours du mercato estival. Selon Standard Sport, le joueur de 26 ans a passé les deux dernières saisons en prêt dans d’autres équipes et devrait une nouvelle fois quitter le club afin de bénéficier d’un temps de jeu régulier en équipe première. Goal.com rapporte également.

L’attaquant ne figure pas dans les plans prioritaires de Mikel Arteta. Au cours des deux dernières saisons, il a évolué loin de l’Emirates Stadium, sous les couleurs de Brentford et de Fulham. Alors qu’Arsenal souhaite renforcer et développer davantage son secteur offensif, Nelson a une nouvelle fois été écarté de l’équipe première. Cette situation a suscité l’intérêt d’un autre club londonien, West Ham, qui se prépare à renforcer son effectif afin de décrocher la promotion en Premier League depuis le Championship.

Conditions du transfert et intérêts des parties

West Ham a officiellement contacté Arsenal pour discuter des conditions d’un recrutement de Nelson. Toutefois, on ignore encore si le joueur accepterait de rejoindre la deuxième division du football anglais. La direction d’Arsenal est encouragée par cet intérêt et cherche à trouver une solution satisfaisante pour le joueur, qui entre dans la dernière année de son contrat actuel.

Bien que le club privilégie une vente définitive afin d’améliorer son budget de transferts, il n’exclut pas un nouveau prêt si les conditions financières correspondent à la valeur du joueur formé à l’académie de Hale End. Les négociations portent actuellement sur la structure de l’accord, et West Ham étudie l’option d’un prêt pour renforcer son effectif. Néanmoins, selon les informations disponibles, un simple prêt ne serait pas la solution privilégiée par les Hammers.

Situation contractuelle et projets d’avenir

Afin de ne pas perdre le joueur gratuitement l’été prochain, Arsenal conserve le droit d’activer une clause de prolongation de 12 mois incluse dans son contrat. Le club a déjà utilisé cette méthode avec succès pour protéger la valeur marchande de ses joueurs remplaçants. La participation de Nelson aux matchs de pré-saison a également alimenté certaines spéculations sur son avenir.

Il a disputé les rencontres contre Girona et le Real Betis, mais est resté sur le banc lors du match face au Borussia Dortmund. Le fait de ne pas bénéficier de temps de jeu lors de matchs amicaux de haut niveau est souvent interprété comme le signe qu’un joueur est proche de quitter son club. Mikel Arteta souhaite se séparer des joueurs en surplus dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison, et l’avenir de Nelson devrait être fixé dans les prochains jours.