« Abdullayev rejoint le Neftchi après avoir résilié son contrat avec le Navbahor ! »

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« Abdullayev rejoint le Neftchi après avoir résilié son contrat avec le Navbahor ! »

La dernière journée du mercato de la Super Ligue d’Ouzbékistan a été marquée par une véritable sensation et beaucoup de drama. Le Neftchi de Fergana a officiellement annoncé la signature d’Abdulla Abdullayev, milieu de terrain de l’équipe nationale d’Ouzbékistan.

Après avoir résilié son contrat avec le Navbahor de Namangan dans la première partie de la journée, le footballeur est devenu membre du club de Fergana quelques heures plus tard.

Le transfert inattendu du milieu de terrain parti du Navbahor

Il convient de rappeler qu’Abdulla Abdullayev avait récemment trouvé un accord avec le Navbahor et rejoint les rangs des « Faucons ». Toutefois, dans les dernières heures du mercato, les deux parties ont résilié leur contrat.

La direction du Neftchi de Fergana a su tirer profit de cette situation et a rapidement agi pour recruter ce milieu de terrain expérimenté.

La réaction officielle de la direction du Neftchi

Le service de presse du Neftchi a confirmé cet accord important et a salué le rôle ainsi que le potentiel de sa nouvelle recrue :

« Tout au long de sa carrière, Abdulla Abdullayev s’est distingué par sa grande maîtrise technique, sa bonne vision du jeu, sa fiabilité avec le ballon et son caractère combatif.

Son expérience et sa polyvalence au milieu de terrain joueront un rôle majeur dans la réalisation des objectifs importants de notre équipe lors de la deuxième phase. Nous attendons de notre nouvelle recrue des prestations à la hauteur sous le maillot jaune et noir du Neftchi, des victoires importantes et une contribution majeure à nos objectifs collectifs », précise le communiqué du club.

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Abdulla AbdullayevNavbahorNeftchiOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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