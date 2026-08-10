Le paiement des parkings urbains devient possible via les applications Yandex dans les villes russes

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Le paiement des parkings urbains devient possible via les applications Yandex dans les villes russes

L’utilisation des services de stationnement urbain est devenue plus pratique pour les automobilistes dans quinze grandes villes russes. Selon ixbt.com, les conducteurs peuvent désormais payer leur stationnement Yandex Go ainsi que Yandex Zapravki rapidement via ces applications. Cette information est rapportée par Ixbt.com, qui en fait état .

Cette nouvelle fonctionnalité vise à simplifier les déplacements quotidiens des automobilistes en réduisant le temps de recherche et en permettant d’effectuer les paiements au format numérique. Le service est actuellement pleinement opérationnel dans quinze villes du pays, notamment Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Ekaterinbourg et Nijni Novgorod.

Interface des applications et fonctionnalités pratiques de la carte

Pour utiliser le service concerné, il suffit aux utilisateurs d’accéder à une section dédiée. Yandex Zapravki la propose sur sa page d’accueil, tandis que dans Yandex Go elle se trouve dans la section « Zapravki ».

La carte interactive de l’interface indique les zones de stationnement avec différentes couleurs selon leur tarif. Les conducteurs peuvent ainsi voir immédiatement le prix du stationnement et choisir l’emplacement le plus adapté à leur budget.

Paiement et fonctionnalités supplémentaires

La réservation d’une place de stationnement a été simplifiée. Les conducteurs doivent uniquement effectuer les opérations suivantes :

  • Saisir le numéro d’immatriculation du véhicule
  • Définir la durée du stationnement
  • Effectuer le paiement avec une carte bancaire associée à l’application
Si nécessaire, les utilisateurs peuvent prolonger la durée du stationnement ou y mettre fin avant terme. Par ailleurs, selon les représentants de l’entreprise, le service Yandex Cartes propose également une carte interactive des stations-service, ce qui aide les conducteurs à trouver plus rapidement les infrastructures nécessaires sur leur trajet.

Yandex GoStationnementTechnologiesApplicationsTransport
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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