Manchester United cherche un arrière gauche en fin de mercato

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Manchester United cherche un arrière gauche en fin de mercato

À l’approche des dernières semaines du mercato estival, Manchester United a commencé à agir activement pour renforcer son effectif, notamment afin de résoudre le problème au poste d’arrière gauche. Après avoir renforcé l’axe de sa défense au début de l’été, la direction du club avait fait du poste de latéral une priorité. TEAMtalk rapporte que le club anglais étudie plusieurs alternatives à ce poste. Goal.com rapporte cette information.

Les « Red Devils » avaient auparavant fait de Lewis Hall leur principale cible, et le joueur lui-même était prêt à rejoindre Old Trafford. Cependant, son club, Newcastle United, s’est fermement opposé au transfert et a fait savoir qu’il ne libérerait pas le joueur. Les négociations concernant l’international anglais ont donc été temporairement suspendues, mais Manchester United pourrait revenir sur cette piste à l’avenir.

David Raum parmi les principales options

L’équipe de recrutement dirigée par le directeur sportif Jason Wilcox étudie attentivement d’autres alternatives en fonction de la situation. Dans cette liste, David Raum, joueur du RB Leipzig et international allemand, se distingue comme l’un des principaux candidats. Le fait que le contrat du joueur de 28 ans arrive bientôt à échéance le rend encore plus attractif pour le club anglais.

Selon la source, il reste moins de 12 mois au contrat actuel du joueur. Bien qu’une clause libératoire d’environ 34 millions de livres sterling soit prévue dans son contrat, les intermédiaires estiment que Manchester United pourrait recruter Raum pour moins de 30 millions de livres si aucun renouvellement n’intervient.

Il a également été révélé que David Raum avait déjà négocié avec les représentants de Manchester United. Le latéral souhaite lui aussi poursuivre sa carrière à Old Trafford et s’est dit prêt à concurrencer Luke Shaw pour une place de titulaire.

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Jahongir Tursunov
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