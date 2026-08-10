Archer Aviation rachète son ancien concurrent Wisk Aero

Archer Aviation, fabricant d’aéronefs électriques, a officiellement pris le contrôle de son ancien concurrent Wisk Aero. Selon ixbt.com, qui s’appuie sur des documents financiers officiels publiés lundi, cette importante transaction intervient après des années de litiges entre les deux entreprises et ouvre une nouvelle étape pour l’industrie aérospatiale. Techcrunch.com en fait état.

Selon les modalités de l’accord, Boeing a accepté de vendre Wisk Aero à Archer, ainsi que deux autres filiales : SkyGrid, spécialisée dans les logiciels de gestion du trafic aérien numérique, et Insitu, fabricant de drones. En échange, Boeing recevra des actions nouvellement émises par Archer.

Du litige judiciaire au partenariat stratégique

Cette acquisition constitue l’aboutissement logique des relations complexes et tendues entre les deux entreprises. En avril 2021, Wisk a poursuivi Archer, l’accusant d’avoir volé des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle. La procédure judiciaire, qui a duré deux ans, s’est conclue par un accord inattendu : les parties ont non seulement abandonné leurs plaintes réciproques, mais ont également commencé à collaborer étroitement.

Selon cet accord, Archer avait fait de Wisk son fournisseur exclusif de technologies autonomes. Wisk Aero était issue de la start-up Kittyhawk, soutenue à l’époque par Larry Page, cofondateur de Google, avant de se développer avec l’appui de Boeing. Boeing a investi des millions de dollars dans Wisk et en a fait, en 2023, une filiale entièrement contrôlée.

L’expansion d’Archer et ses projets d’avenir

Fondée en 2018 et basée en Californie, Archer Aviation a considérablement étendu ses activités ces dernières années. En plus de créer un réseau de taxis aériens urbains, l’entreprise s’est lancée dans le secteur de la défense. Fin 2024, elle a notamment levé 430 millions de dollars pour financer le programme Archer Defense, puis 300 millions supplémentaires en 2025 auprès de grands investisseurs institutionnels comme BlackRock.

Archer a également conclu un accord exclusif avec le fabricant d’armes Anduril pour développer conjointement un aéronef hybride VTOL destiné à des missions de défense importantes. Cotée en bourse depuis 2021, l’entreprise progresse dans les essais de son aéronef entièrement électrique Midnight et se prépare à lancer ses activités cette année dans le cadre d’un programme spécial de la Maison-Blanche.