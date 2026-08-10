Julian Alvarez retrouve l’Atlético et passe sa visite médicale

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez, a retrouvé le groupe après ses vacances d’été et commencé la préparation de la nouvelle saison. Selon Goal.com, la star argentine a passé lundi matin la visite médicale obligatoire au Centre de médecine sportive de haute performance de l’hôpital universitaire Vithas Madrid Arturo Soria. L’équipe dirigée par Diego Simeone retrouve progressivement son effectif au complet. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Il s’avère qu’outre Julian Alvarez, d’autres internationaux ont également repris l’entraînement. Alex Baena et Marcos Llorente, notamment, ont passé une visite médicale après avoir bénéficié de vacances à la suite des dernières grandes compétitions. Ils ont effectué des tests d’effort spécifiques et des évaluations physiques afin de retrouver leur condition avant la nouvelle saison.

Évolutions de l’effectif et nouveaux joueurs

Au stade Metropolitano, le gardien Juan Musso ainsi qu’Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill et Alexander Sorloth ont également repris le travail. En raison des matchs internationaux et des pauses, le retour des joueurs s’effectue progressivement. Ainsi, au centre d’entraînement de Majadahonda, chacun suit un programme individuel afin d’atteindre sa meilleure forme sportive tout en limitant le risque de blessure.

Parallèlement, le marché des transferts reste au centre de l’attention du club. Matteo Ruggeri n’a notamment pas participé à l’entraînement, alors qu’il serait proche de rejoindre Aston Villa en Premier League. Nahuel Molina a également été aperçu au centre d’entraînement, mais son départ pour la Roma est attendu dans les prochains jours.

La situation autour de l’avenir de l’attaquant

Durant la pause estivale, les rumeurs de transfert concernant l’avenir de Julian Alvarez se sont multipliées. Selon Goal.com, plusieurs grands clubs européens s’intéressent au joueur. L’attaquant souhaiterait rejoindre le FC Barcelone, mais la direction de l’Atlético n’aurait pas l’intention de le vendre à son principal rival.

Les dirigeants du club préfèrent conserver à Madrid l’attaquant champion du monde 2022 ou se disent prêts à étudier uniquement les offres de clubs étrangers comme Arsenal et le Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, le programme de préparation de l’équipe de Diego Simeone pour les prochains matchs se poursuit rigoureusement, avec toute l’attention portée aux résultats sur le terrain.