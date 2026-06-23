Eldor Shomurodov : nous jouerons sans pression et avec confiance contre le Portugal

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a participé à une conférence de presse avant le match crucial contre le Portugal pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant expérimenté a souligné l'absence de pression excessive sur l'équipe nationale, affirmant que cela permettrait aux « Loups Blancs » d'évoluer avec plus de liberté et de confiance sur le terrain.

« Bien sûr, nous n'avons pas de pression. C'est pourquoi je pense qu'il sera plus facile pour nous que pour le Portugal », a déclaré Shomurodov.

Selon le capitaine, une équipe très soudée et harmonieuse s'est formée au sein de la sélection ouzbèke. Les joueurs ayant déjà disputé leur match de débuts au Mondial, le stress et l'incertitude initiaux ont largement diminué.

Bien que le résultat du match contre la Colombie n'ait pas été celui escompté, l'équipe a pris confiance en ses capacités et a prouvé qu'elle pouvait lutter dignement au niveau d'une Coupe du Monde.

« Nous avons formé une excellente équipe. La confiance est venue après le premier match, nous avons déjà fait nos débuts. Maintenant, nous entrerons sur le terrain demain pour obtenir un bon résultat », a-t-il souligné.

Shomurodov a également affirmé que le résultat obtenu par le Portugal lors de la première journée n'avait pas influencé les plans des joueurs ouzbeks. Selon lui, ce n'est pas le moment de trop penser aux points des autres équipes ou au classement du tournoi.

« Nous n'avons pas prêté attention au résultat de notre adversaire lors de la première journée. Nous discuterons peut-être de cela après la troisième journée. Pour l'instant, le plus important pour nous est le prochain match », a déclaré le capitaine.

En revenant sur le match contre la Colombie, Shomurodov a admis que certaines consignes tactiques n'avaient pas été pleinement respectées en première période. Selon lui, c'est précisément ce qui a causé des erreurs sur le terrain et permis à l'adversaire d'en profiter.

L'équipe s'efforcera désormais de ne pas répéter ces lacunes face au Portugal. Les « Loups Blancs » visent à mieux contrôler le ballon, à imposer leur style et à créer des occasions dangereuses devant le but adverse.

« Je pense que des erreurs ont été commises en première période contre la Colombie parce que nous n'avons pas pleinement suivi les instructions de l'entraîneur. Demain, nous nous efforcerons de ne pas répéter ces erreurs, de montrer notre jeu, de mieux contrôler le ballon et de créer des occasions », a déclaré Shomurodov.

Le capitaine a également indiqué que l'état psychologique et physique des joueurs était bon. Il a souligné qu'il était naturel d'être nerveux avant un match de Coupe du Monde, mais qu'une fois le coup de sifflet initial retenti, toute l'attention se porterait sur le jeu.

« Tout va bien. Il est naturel d'être nerveux. Cependant, dès la première minute sur le terrain, ces sentiments s'effacent », a déclaré l'attaquant.

Shomurodov a également évoqué sa complicité sur le terrain avec son coéquipier Abbosbek Fayzullayev. Le fait que les deux joueurs évoluent ensemble en club et passent beaucoup de temps ensemble aux entraînements influence positivement leur connexion.

« Abbos et moi jouons ensemble en club. Nous sommes toujours ensemble aux entraînements. C'est pourquoi je peux dire que nous nous comprenons très bien », a déclaré le capitaine.

Selon Shomurodov, pour le match contre le Portugal, l'action collective, la discipline et l'entraide seront plus importantes que le talent individuel de certains joueurs.

« Le plus important est d'agir comme une seule équipe et de s'efforcer d'obtenir un bon résultat », a-t-il souligné.

Le match contre le Portugal sera un autre grand test pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Bien que l'adversaire soit riche en stars et considéré comme l'un des favoris du tournoi, les « Loups Blancs » ont l'intention d'entrer sur le terrain sans crainte, avec confiance et pour un résultat positif.