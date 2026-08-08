« Manchester City » : un nouveau gardien, Gerónimo Rulli se dirige vers l’Angleterre

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« Manchester City » : un nouveau gardien, Gerónimo Rulli se dirige vers l’Angleterre

Champion en titre de la Premier League anglaise « Manchester City» est proche de renforcer son effectif avec un gardien expérimenté. Le portier argentin de l’Olympique de Marseille, Gerónimo Rulli, passera sa visite médicale lundi à Manchester.

L’information a été révélée sur les réseaux sociaux par le célèbre journaliste et expert du football anglais Fabrizio Romano.

Détails du contrat et accord prometteur

Selon les informations disponibles, après avoir passé sa visite médicale avec succès, le gardien argentin de 32 ans sera officiellement annoncé comme joueur des Citizens.

  • Durée du contrat : 2 ans (jusqu’en 2028) ;

  • Clause supplémentaire : Possibilité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire avec l’accord mutuel des parties, selon la formule 2+1.

Gerónimo Rulli est pressenti pour devenir un concurrent sérieux et la doublure d’Ederson dans les buts de Manchester City.

Vainqueur d’une compétition européenne et riche expérience

Gerónimo Rulli est considéré comme l’un des gardiens ayant acquis une grande expérience dans les meilleurs championnats européens. Au cours de sa carrière, il a défendu les couleurs de plusieurs clubs prestigieux :

  • Real Sociedad et Villarreal (Espagne) — il a remporté la Ligue Europa avec Villarreal ;

  • Montpellier et Marseille (France) ;

  • Ajax (Pays-Bas).

Rulli est également champion du monde et vainqueur de la Copa América avec l’équipe nationale d’Argentine.

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Manchester CityGerónimo RulliFabrizio RomanoMarseilleArgentine
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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