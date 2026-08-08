Après la Coupe du monde 2026, la porte de l’Europe s’ouvre : Behruz Karimov rejoint Lugano

Le défenseur de 18 ans de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, Behruz Karimov, a franchi l’une des étapes les plus importantes de sa carrière. Le joueur de Surkhon a signé un contrat avec le club suisse de Lugano et seuls les documents officiels le séparent désormais de l’Europe.

Karimov avait attiré l’attention des clubs européens après ses matchs à la Coupe du monde 2026. Peu de temps après, cet intérêt se transforme en transfert concret.

Visite médicale et contrat signés à Tachkent

Selon le journaliste Narzulla Saydullayev, Behruz Karimov a passé sa visite médicale à Tachkent pour son nouveau club.

Les deux parties y ont ensuite officialisé le contrat.

« Le joueur a passé sa visite médicale à Tachkent pour son nouveau club et y a signé son contrat. Behruz s’envolera pour Lugano dès qu’il aura obtenu son visa de travail suisse. »

À ce stade, la principale formalité attendue par Karimov est donc l’obtention du visa lui permettant de travailler en Suisse. Dès que le document sera prêt, il devrait rejoindre son nouveau groupe.

Le média suisse Contropiede avait également annoncé dès le 25 juillet que Lugano avait recruté le défenseur ouzbek de 18 ans et que le joueur avait signé son contrat.

La Coupe du monde a servi de vitrine à Karimov

Bien qu’il n’ait que 18 ans, Behruz Karimov a eu l’occasion de se produire sur la grande scène avec l’équipe nationale d’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde 2026.

La source suisse a notamment souligné qu’il avait débuté comme titulaire les rencontres face au Portugal et à la Colombie.

Après le Mondial, l’intérêt des clubs européens pour le jeune défenseur a augmenté. Des informations précédentes indiquaient également que des recruteurs de clubs anglais, allemands et français suivaient Karimov.

Au final, son premier grand pas en Europe se fera par la Suisse.

Pourquoi Lugano est-il une option intéressante ?

Lugano n’est pas un simple club de milieu de tableau. Fondé en 1908, il possède une riche histoire dans le football suisse.

Selon les informations officielles du club, Lugano :

— a été trois fois champion de Suisse ;

— a remporté quatre fois la Coupe de Suisse ;

— a fêté sa dernière victoire en Coupe en 2022.

Lors de la saison 2025-2026, l’équipe a terminé troisième de la Super League suisse et obtenu une place au deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence de l’UEFA.

Pour Karimov, cela signifie non seulement découvrir un nouveau championnat, mais aussi entrer dans l’environnement des compétitions européennes.

Quel type de joueur Lugano recrute-t-il exactement ?

Le poste principal de Karimov est celui d’arrière droit. Si nécessaire, il peut également évoluer comme milieu droit ou arrière gauche.

Selon Transfermarkt, le joueur est né le 7 août 2007, mesure 1,80 m et son contrat avec Surkhon devait courir jusqu’à la fin de 2027.

Dans le football moderne, les clubs comme Lugano demandent à leurs latéraux non seulement de défendre, mais aussi de se projeter rapidement, de participer au pressing et d’être fiables avec le ballon.

Son jeune âge offre à Karimov une grande marge de progression pour s’adapter aux exigences du football européen.

Une nouvelle étape importante pour le football ouzbek

Le transfert de Behruz constitue à la fois une réussite individuelle et une tendance importante pour le football ouzbek.

Le jeune joueur a obtenu sa chance en équipe nationale, s’est illustré à la Coupe du monde et a ainsi ouvert la porte du marché européen.

L’aspect le plus important est le suivant : Karimov rejoint l’Europe non pas à la fin de sa carrière, mais à 18 ans . S’il obtient un temps de jeu régulier à Lugano, les prochaines années pourraient devenir une période décisive de sa carrière.

Désormais, tout dépend de son visa de travail suisse. Dès que le document sera prêt, un nouveau jeune joueur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan ouvrira une nouvelle page de sa carrière dans le football européen.

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