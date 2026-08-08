Le Real Madrid renonce à renforcer son milieu lors du mercato

Selon les informations publiées par Fichajes, le Real Madrid a officiellement renoncé à recruter un nouveau milieu de terrain central lors du mercato estival. Après l’échec du transfert de Rodri, la direction du club a estimé que l’effectif actuel possédait le potentiel nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte également.

Il semblerait que ce changement radical dans la politique de recrutement du club madrilène repose sur ses ressources internes et la forme des nouvelles recrues. La direction estime que le milieu de terrain est déjà au complet et que tous les postes sont couverts.

Changements tactiques et plan de l’entraîneur

Les performances convaincantes de Bernardo Silva , arrivé gratuitement de Manchester City, et d’ Arda Güler lors de la préparation estivale ont poussé la direction à mettre fin à ses recherches sur le marché des transferts. Le club a ainsi abandonné son projet de recruter un milieu défensif traditionnel.

Selon Goal.com, après avoir échoué à recruter de nouveaux joueurs lors du mercato estival, l’entraîneur José Mourinho serait contraint de réinterpréter son système tactique favori en 4-2-3-1. Le technicien portugais prévoit de repositionner l’expérimenté Bernardo Silva, âgé de 31 ans, dans la zone défensive du milieu afin de le faire jouer en duo avec Aurélien Tchouaméni.

Nouveaux leaders et ligne offensive

Les prochaines opérations du club sur le marché des transferts dépendraient uniquement des ventes d’Aurélien Tchouaméni ou d’Eduardo Camavinga. Par ailleurs, après l’arrivée de Yan Diomande pour 125 millions d’euros, Fede Valverde pourrait être repositionné sur l’aile droite ou relégué sur le banc.

Dans le secteur offensif du milieu, José Mourinho souhaiterait confier le rôle de principal créateur au jeune talent turc Arda Güler, âgé de 21 ans. Le technicien attendrait du jeune joueur qu’il assume les responsabilités autrefois confiées à Mesut Özil.

La direction du club est convaincue que le travail infatigable de Bernardo Silva et la vision exceptionnelle du jeu d’Arda Güler offriront des opportunités idéales à des stars comme Vinícius Júnior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Ces deux meneurs de jeu techniquement brillants seront essentiels pour contrôler le rythme de l’équipe.