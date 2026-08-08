Le club londonien Arsenal est contraint de revoir ses plans sur le marché des transferts. Après la prolongation du contrat de l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior, l’équipe de Mikel Arteta a commencé à étudier d’autres options pour renforcer son aile gauche. Selon Metro.co.uk, l’ancien attaquant du club, Jérémie Aliadière, a recommandé aux « Gunners » de recruter Pedro Neto, ciblé par Manchester City, pour 70 millions de livres sterling. À ce sujet, Goal.com informe .

Il semblerait qu’Arsenal ait auparavant été prêt à faire de la star brésilienne le joueur le mieux payé de la Premier League après le départ de Leandro Trossard. Cependant, après l’échec de cette tentative, le club a renoncé à d’autres transferts coûteux, notamment à entrer en concurrence pour Bradley Barcola. Selon l’ancien joueur Jérémie Aliadière, il est essentiel pour Arsenal de maintenir un équilibre financier après les dépenses importantes engagées ces dernières saisons.

Équilibre financier et approche raisonnable

Dans un entretien accordé à Football Betting, Aliadière a évoqué en détail la politique de transferts d’Arsenal. Selon lui, après les dépenses considérables réalisées lors des dernières fenêtres de transfert, le club doit examiner attentivement sa situation financière. Dans le contexte de l’arrivée de Bruno Guimarães et d’autres dépenses, la pertinence de consacrer 150 millions de livres sterling à un nouvel ailier reste incertaine.

« Oui, nous sommes champions et nous avons beaucoup gagné, mais il faut aussi préserver l’équilibre financier à un moment donné », a souligné Jérémie Aliadière. Selon lui, recruter le joueur de Chelsea Pedro Neto pour 70 millions de livres sterling pourrait être une décision bien plus raisonnable sur le plan financier.

Les qualités de Pedro Neto et la concurrence dans l’effectif

Depuis son arrivée de Wolverhampton à Chelsea en août 2024, Pedro Neto a disputé 103 rencontres et inscrit 19 buts. L’équipe de Pep Guardiola s’intéresse également à lui. Selon l’ancien attaquant, l’ailier portugais évolue en Premier League depuis plusieurs années et connaît parfaitement ce championnat.

Il a également été rappelé qu’Arsenal avait déjà recruté Christos Tzolis. Soulignant qu’un joueur acheté 40 millions ne pouvait pas être laissé sur le banc, l’expert a ajouté que le club devait examiner attentivement chaque option. Chelsea n’a pour l’instant pas l’intention de vendre son joueur, mais la nécessité de réduire un effectif élargi à 41 joueurs devrait naturellement alimenter de nombreuses rumeurs jusqu’à la fin du mercato.