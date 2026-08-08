L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Michael Owen a recommandé à Arsenal de recruter Marcus Rashford, l’attaquant de Manchester United dont la situation pourrait évoluer. Selon Metro, après avoir échoué à s’attacher les services de la star du Real Madrid Vinicius Junior, les Gunners poursuivent activement leur recherche d’un nouvel ailier gauche sur le marché des transferts, et l’attaquant anglais pourrait constituer une solution logique. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte le média.

Il semblerait qu’après le départ de Leandro Trossard, Arsenal était prêt à faire de Vinicius Junior le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League afin de renforcer son attaque. Le Brésilien a toutefois préféré rester à Madrid. Le club s’est alors tourné vers d’autres options et, selon Michael Owen, recruter Rashford, évalué à 40 millions de livres sterling, serait une décision bien plus raisonnable que de viser des joueurs coûteux comme Bradley Barcola.

Un joueur adapté au système d’Arsenal

Michael Owen estime que Marcus Rashford correspond parfaitement aux exigences tactiques et au style de jeu de l’équipe dirigée par Mikel Arteta. Si les deux parties entament des négociations, ce transfert pourrait devenir une opération avantageuse pour tous les acteurs concernés.

Selon Owen, Arsenal a précisément besoin d’un attaquant capable d’évoluer sur l’aile gauche, et Rashford peut parfaitement remplir ce rôle. Il ne fait aucun doute qu’il s’intégrerait rapidement avec ses nouveaux coéquipiers et qu’il trouverait sa place dans les plans d’Arteta.

L’avenir de Marcus Rashford reste incertain

L’avenir du joueur à Old Trafford demeure incertain. Il avait évolué en prêt à Barcelone, mais son aventure en Espagne a pris fin lorsque le club catalan a choisi de recruter l’ailier de Newcastle United, Anthony Gordon.

Selon Casino.org, le joueur de 28 ans a rejoint Manchester United et se prépare pour les prochains matchs de championnat. Pour cet attaquant expérimenté, qui a participé à des Coupes du monde avec l’équipe d’Angleterre, le soutien de l’entraîneur Michael Carrick sera essentiel.

L’expérience de Rashford à Barcelone a clairement eu un impact positif sur sa progression professionnelle. Selon les spécialistes, Michael Carrick pourrait jouer un rôle déterminant pour révéler pleinement le potentiel du joueur. Son avenir à Manchester United est donc encore évalué à cinquante-cinquante.