Samsung ISOCELL HPC : capteur 200 MP pour photographier sans assembler les images

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Samsung ISOCELL HPC : capteur 200 MP pour photographier sans assembler les images

La société sud-coréenne Samsung a officiellement présenté son nouveau capteur ISOCELL HPC de 200 mégapixels, conçu pour les smartphones haut de gamme. Selon ixbt.com, cet appareil avancé est le premier modèle de la marque reposant sur l’architecture DeepPix. Il devrait améliorer sensiblement la qualité HDR, le zoom numérique ainsi que les performances en basse lumière et en vidéo sur les appareils mobiles. L’information a été rapportée par Ixbt.com qui indique

Le nouveau capteur présente un format optique de 1/1,3 pouce, tandis que chacun de ses pixels mesure 0,6 mkm. La résolution maximale des photos obtenues avec l’ISOCELL HPC atteint 16 384 × 12 288 pixels. Sa principale innovation est l’architecture DeepPix, dotée de la technologie Front Deep Trench Isolation, qui augmente considérablement la charge que chaque pixel peut accumuler.

Capacités techniques et avantages de la nouvelle architecture

Selon le fabricant, la Full Well Capacity a augmenté de 60 % par rapport aux capteurs de génération précédente. Cette technologie permet de préserver simultanément les détails dans les zones claires et sombres, de réduire le bruit et d’élargir la plage dynamique. Cette évolution est particulièrement visible dans les scènes à fort contraste, comme les prises de vue face au soleil, les ciels lumineux ou les lampadaires nocturnes.

Samsung a également intégré pour la première fois sur un capteur de cette catégorie un mode HDR 16 bits sur une seule image. Le capteur peut fournir une plage dynamique étendue à partir d’une seule photo, sans fusionner plusieurs images prises avec des expositions différentes. Selon l’entreprise, la quantité d’informations colorimétriques de ce mode est quatre fois supérieure à celle des solutions HDR traditionnelles.

Zoom numérique et traitement professionnel des images

  • L’ISOCELL HPC prend directement en charge les modes de zoom 1x, 1,5x, 2x, 3x et 4x au niveau du capteur.
  • La technologie de regroupement de pixels Tetra2pixel ainsi que l’autofocus à détection de phase Super QPD sont intégrés.
  • La technologie Smart-ISO Pro HDR garantit des images de haute qualité.
  • Pour le traitement professionnel, le capteur peut produire des fichiers RAW en 10, 12, 14 et 16 bits.
Les capacités vidéo sont également dignes d’un appareil haut de gamme. L’ISOCELL HPC prend en charge l’enregistrement en 8K à 30 images/s et en 4K jusqu’à 180 images/s. En Full HD, il permet de filmer au ralenti à 360 images/s, mais l’autofocus est désactivé dans ce mode.

Samsung n’a pas encore annoncé officiellement quel smartphone recevra en premier le nouvel ISOCELL HPC. Les spécialistes estiment que ses débuts pourraient avoir lieu en septembre sur l’un des smartphones haut de gamme chinois, notamment l’Oppo Find X10 ou le Vivo X500. À l’avenir, ce capteur pourrait également équiper le Samsung Galaxy S27 Ultra.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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